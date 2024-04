Boston Dynamics met un terme à son robot humanoïde Atlas (oui mais…)

C’est sans doute un vrai choc pour tous les aficionados de robotique : Boston Dynamics vient d’annoncer la mise en retraite de son robot humanoïde Atlas, une décision qui semble à priori contre-intuitive compte tenu des tendances actuelles du secteur (notamment chez Tesla et OpenAI) et des performances affichées par le robot. Propriété de Hyundai, Boston Dynamics a l’habitude de donner le « la » en matière de robotique, et la retraite d’Atlas pourrait signaler un pivot stratégique plutôt qu’un pas en arrière en matière d’innovation. La décision de supprimer progressivement Atlas, qui représente une part importante des efforts de recherche de l’entreprise, laisse surtout supposer que de nouveaux projets seront développés en interne.



Développé en collaboration avec la DARPA et présenté pour la première fois il y a une dizaine d’années, Atlas a longtemps fait partie des robots humanoïdes les plus avancés au monde. Cependant, certains aspects de sa conception, comme son système hydraulique, sont devenus franchement obsolètes par rapport aux normes robotiques modernes, une obsolescence que Boston Dynamics illustre un peu avec une vidéo remplie des nombreux « ratés » du robot. Cette mise au point sur les raisons techniques ayant poussé Atlas vers la sortie est un autre indice, un de plus dira t-on, qu’il y aura peut-être (sans doute), un successeur à Atlas, et que ce dernier ne souffrira pas des mêmes défauts structurels.