Unitree dévoile Superman, un robot humanoïde plus rapide qu’Usain Bolt

Unitree veut marquer les esprits avant son arrivée à la Bourse de Shanghai. Le constructeur chinois vient de dévoiler Superman, un nouveau robot humanoïde capable, selon ses propres mesures, d’atteindre 12,66 m/s, soit 45,6 km/h, et d’effectuer un saut vertical de deux mètres sans élan. Des performances spectaculaires obtenues avec des jambes longues de seulement 85 cm et après un peu plus de trois mois de développement.

Un humanoïde qui repousse les performances humaines

Unitree présente son prototype sous une formule pour le moins ambitieuse : « Superman repousse les limites de l’humanité ». La vitesse maximale du robot dépasse légèrement le pic mesuré chez Usain Bolt lors de son record du monde du 100 mètres en 2009. Ces résultats n’ont toutefois pas encore fait l’objet d’une vérification indépendante (et n’entrent donc pas au Guiness).

La démonstration confirme l’accélération technologique du fabricant, déjà remarquée avec le robot humanoïde G1, puis avec le H2 et ses impressionnantes capacités physiques. Unitree avait également dominé plusieurs épreuves lors des Jeux mondiaux de robots humanoïdes.

Une démonstration idéale avant l’entrée en Bourse

Le calendrier semble particulièrement favorable pour le fabricant chinois. Unitree doit commencer à être coté le 19 août sur le STAR Market de Shanghai, devenant ainsi le premier spécialiste chinois des humanoïdes à rejoindre une Bourse de Chine continentale. Son introduction lui a permis de lever 6,1 milliards de yuans, soit environ 782 millions d’euros, pour une valorisation proche de 7,8 milliards d’euros. L’offre destinée aux particuliers a été sursouscrite plus de 8 000 fois.

Le groupe affirme avoir livré environ 18 000 humanoïdes depuis sa création et vise 10 000 à 20 000 unités supplémentaires en 2026. Au-delà des records, le véritable défi sera commercial : il faudra en effet transformer ces prouesses physiques en machines suffisamment autonomes, fiables et rentables pour travailler quotidiennement dans les entreprises. À l’approche de la World Robot Conference de Pékin, Superman constitue donc surtout une spectaculaire démonstration des ambitions de Unitree.