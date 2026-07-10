La start-up française UMA dévoile son premier robot humanoïde (enfin presque…)

La France compte un nouvel acteur dans la robotique humanoïde. La jeune pousse parisienne UMA a présenté son premier prototype lors du salon Machina (organisé le 7 juillet), avec l’ambition de développer un robot capable d’intervenir dans les usines et les plateformes logistiques. Fondée par Rémi Cadène, passé par le projet Optimus de Tesla, l’entreprise bénéficie déjà du soutien de personnalités de premier plan, dont Xavier Niel et Yann LeCun.

Un prototype encore expérimental, mais une vision industrielle claire

Créée il y a seulement neuf mois, UMA avance avec prudence. Le design final montre une silhouette proche de l’humain, volontairement adoucie par quelques détails destinés à rendre la machine plus acceptable dans un environnement de travail. Dans l’atelier, le robot d’essai reste beaucoup plus brut : structure métallique apparente, moteurs visibles et harnais de sécurité pour tester l’équilibre.

Les premiers essais se concentrent sur la stabilité et la résistance aux déséquilibres. Pour ses tests en entreprise, UMA ne misera toutefois pas immédiatement sur la marche bipède. Une version montée sur roues doit permettre d’évaluer les bras, les mains et le torse sans attendre que la locomotion soit parfaitement maîtrisée.

Un apprentissage en temps réel plutôt qu’un entraînement massif

La start-up met en avant une approche logicielle fondée sur l’observation. Le robot regarde un opérateur réaliser une tâche, puis apprend à la reproduire progressivement avec assistance. UMA veut ainsi éviter de dépendre uniquement d’immenses volumes de données et de calcul, tout en adaptant plus vite ses machines aux gestes répétitifs ou pénibles.

Un modèle par abonnement pour les entreprises

UMA ne prévoit pas de vendre directement ses robots, mais de proposer un abonnement donnant accès à une flotte. Avant une production à grande échelle, la société devra encore améliorer l’endurance des moteurs, sécuriser ses composants et prouver que son humanoïde peut travailler durablement sur le terrain.