TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science La start-up française UMA dévoile son premier robot humanoïde (enfin presque…)
Science

La start-up française UMA dévoile son premier robot humanoïde (enfin presque…)

3 min.
10 Juil. 2026 • 12:55
0

La France compte un nouvel acteur dans la robotique humanoïde. La jeune pousse parisienne UMA a présenté son premier prototype lors du salon Machina (organisé le 7 juillet), avec l’ambition de développer un robot capable d’intervenir dans les usines et les plateformes logistiques. Fondée par Rémi Cadène, passé par le projet Optimus de Tesla, l’entreprise bénéficie déjà du soutien de personnalités de premier plan, dont Xavier Niel et Yann LeCun.

Un prototype encore expérimental, mais une vision industrielle claire

Créée il y a seulement neuf mois, UMA avance avec prudence. Le design final montre une silhouette proche de l’humain, volontairement adoucie par quelques détails destinés à rendre la machine plus acceptable dans un environnement de travail. Dans l’atelier, le robot d’essai reste beaucoup plus brut : structure métallique apparente, moteurs visibles et harnais de sécurité pour tester l’équilibre.

Uma Robot 1

Les premiers essais se concentrent sur la stabilité et la résistance aux déséquilibres. Pour ses tests en entreprise, UMA ne misera toutefois pas immédiatement sur la marche bipède. Une version montée sur roues doit permettre d’évaluer les bras, les mains et le torse sans attendre que la locomotion soit parfaitement maîtrisée.

Un apprentissage en temps réel plutôt qu’un entraînement massif

La start-up met en avant une approche logicielle fondée sur l’observation. Le robot regarde un opérateur réaliser une tâche, puis apprend à la reproduire progressivement avec assistance. UMA veut ainsi éviter de dépendre uniquement d’immenses volumes de données et de calcul, tout en adaptant plus vite ses machines aux gestes répétitifs ou pénibles.

Uma Robot

Un modèle par abonnement pour les entreprises

UMA ne prévoit pas de vendre directement ses robots, mais de proposer un abonnement donnant accès à une flotte. Avant une production à grande échelle, la société devra encore améliorer l’endurance des moteurs, sécuriser ses composants et prouver que son humanoïde peut travailler durablement sur le terrain.

SOURCECNET

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Bumi Robot Science

Une start-up chinoise propose à la vente un « petit » robot humanoïde pour 1200 euros seulement

Eno robot Science

Genesis AI dévoile Eno, un robot sans visage qui veut réinventer l’assistant humanoïde

Ant Group R1 robot Science

Ant Group (Alipay) dévoile Robbyant R1, son premier robot humanoïde

Robot Drone Calltech Science

Caltech dévoile un spectaculaire robot hybride mi-humanoïde mi-drone

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Instagram Facebook Icones Logo

Le design addictif de Facebook et Instagram est illégal, estime l’Europe

10 Juil. 2026 • 15:17
0 Internet

La Commission européenne a conclu à un manquement présumé de Meta au Digital Services Act (DSA), estimant que le design...

Chine lanceur réutilisable

Fusée réutilisable : la Chine réussit une première récupération avec Long March 10B

10 Juil. 2026 • 14:20
0 Science

La Chine vient de franchir une étape majeure dans sa course aux lanceurs réutilisables. Selon les médias d’État, la...

Asha Sharma Xbox

Asha Sharma, la patronne de Xbox, conseillera la FED sur l’IA et l’emploi

10 Juil. 2026 • 11:35
0 Business

La Réserve fédérale américaine a confié une partie de sa réflexion sur l’intelligence artificielle et...

Netflix Logo Television

Netflix envisage d’ajouter des chaînes TV en direct

10 Juil. 2026 • 10:22
0 Internet

Netflix explore plusieurs pistes stratégiques, dont l’ajout de chaînes TV en direct, pour relancer l’engagement de ses...

ChatGPT Atlas Agent

ChatGPT Atlas : OpenAI met déjà fin à son navigateur Internet

10 Juil. 2026 • 9:00
0 Logiciels

OpenAI met fin à ChatGPT Atlas, son navigateur Internet lancé en octobre 2025, et redistribue ses fonctionnalités...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple réduirait la production d’iPhone 17 à cause des coûts en hausse

Apple réduirait la production d’iPhone 17 à cause des coûts en hausse

10 Jul. 2026 • 14:10

image de l'article iPhone Ultra pliable : une fuite dévoile une batterie à deux cellules autour de 4 900 mAh

iPhone Ultra pliable : une fuite dévoile une batterie à deux cellules autour de 4 900 mAh

10 Jul. 2026 • 12:15

image de l'article Brevet : Apple prépare des widgets Localiser plus intelligents pour suivre les personnes, les objets et les appareils

Brevet : Apple prépare des widgets Localiser plus intelligents pour suivre les personnes, les objets et les appareils

10 Jul. 2026 • 10:55

image de l'article Apple TV va participer au Comic-Con pour vanter ses séries Silo, Widow’s Bay et plus

Apple TV va participer au Comic-Con pour vanter ses séries Silo, Widow’s Bay et plus

10 Jul. 2026 • 9:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site