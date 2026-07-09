Galaxy Z Fold 8 : Samsung, un leak et… Spider-Man confirment le nouveau format du smartphone pliant

Samsung commence à lever le voile sur son prochain smartphone pliant. À quelques jours de sa conférence Galaxy Unpacked prévue le 22 juillet, le constructeur a publié un nouveau teaser du Galaxy Z Fold 8. Cette fois, il ne s’agit plus seulement d’évoquer la forme du produit : une courte vidéo montre brièvement une partie du mobile lui-même.
L’extrait confirme la direction déjà évoquée par plusieurs fuites : Samsung prépare bel et bien un Fold au format plus large, moins étroit que les générations précédentes. On distingue notamment une tranche très fine, deux modules photo au dos et un repositionnement des boutons. Alors que le Galaxy Z Fold 7 regroupait ses commandes latérales vers le milieu du châssis, le nouveau modèle semble les remonter vers l’angle supérieur, signe d’un changement plus profond de proportions.
A brand new shape for a Brand New Day. See it unfold at #GalaxyUnpacked on July 22. #Samsung
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— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) July 9, 2026
Une nouvelle forme pour un nouveau jour : le message est clair
Cette évolution pourrait améliorer l’usage de l’écran externe, souvent critiqué sur les anciens Fold pour son aspect trop allongé. Un format plus proche d’un smartphone classique une fois fermé rendrait le produit plus confortable au quotidien, tout en conservant l’intérêt d’un grand écran intérieur.
Le teaser s’inscrit aussi dans le partenariat entre Samsung et Spider-Man: Brand New Day. Le prochain film Marvel devrait mettre en avant plusieurs produits Galaxy, dont des smartphones pliants. Une manière pour Samsung d’associer son appareil le plus premium à une franchise populaire et donc forcément très visible.
The drop of the summer is almost within reach. 💯 #GalaxyUnpacked #Samsung
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— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) July 8, 2026
Outre cette communication officielle, un nouveau leak confirme à son tour le nouveau format de l’appareil… et ses différents coloris :
Samsung présentera officiellement le Galaxy Z Fold 8 lors de son événement Unpacked. Après plusieurs générations d’ajustements prudents, ce modèle pourrait marquer une étape plus nette pour la gamme pliable, avec un design repensé pour rendre le format Fold plus ergonomique, plus fin et plus convaincant face à une concurrence de plus en plus agressive.
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