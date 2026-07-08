Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : Samsung dévoile la date de présentation

Samsung donne rendez-vous pour sa prochaine conférence Unpacked qui sera l’occasion de découvrir les smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Ce sera le 22 juillet à Londres. Le rendez-vous est donné à 15 heures (heure française).

Les nouveaux pliables de Samsung annoncés le 22 juillet

Dans son annonce, Samsung indique :

Rejoignez-nous pour découvrir les derniers-nés de la gamme Galaxy qui s’inscrivent dans la lignée d’une tradition qui a redéfini le segment des appareils pliables. Alliant des fonctionnalités intelligentes à des formats innovants, la nouvelle génération d’appareils Galaxy promet d’offrir des expériences plus personnalisées et adaptatives, et d’établir une nouvelle référence à l’ère de l’IA.

Sans surprise, Samsung reste discret sur les produits qui seront présentés, mais nous savons déjà que le constructeur coréen choisit l’été pour dévoiler ses nouveaux Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Ce sera encore le cas cette fois-ci avec d’autres produits. Voici ce que Samsung devrait annoncer le 22 juillet lors de sa conférence Unpacked :

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Watch 9

Galaxy Watch Ultra 2

Deux autres possibilités sont une version génération des écouteurs Galaxy Buds et les lunettes connectées Galaxy Glasses en collaboration avec Google.

Deux formats pour les Galaxy Z Fold 8

Pour revenir aux smartphones pliables, les fuites révèlent que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra auront des formats différents. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra aura le format « classique » des smartphones pliables que Samsung propose depuis des années. Par contre, le Galaxy Z Fold 8 aura le droit à une « nouvelle » forme plus courte et plus large, comme le montre l’image ci-dessous.

Ce choix pour le Galaxy Z Fold 8 est intéressant parce que l’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple qui sera annoncé en septembre, aura lui-aussi ce format. Il faut s’attendre à un rendu qui rappelle un passeport une fois déplié. Naturellement, ce design va modifier le ratio général.

Enfin, nous pouvons rappeler que les prix des nouveaux smartphones ont déjà fuité. Ils sont à retrouver sur cet article.

Rendez-vous le 22 juillet pour découvrir officiellement les nouveaux smartphones de Samsung. La conférence Unpacked pourra être suivie sur YouTube.