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Samsung pourrait lancer ses lunettes connectées dopées à l’IA dès le mois de juillet

2 min.
14 Mai. 2026 • 10:45
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Samsung préparerait une offensive majeure sur le marché des objets connectés dopés à l’intelligence artificielle. Selon plusioeurs médias sud-coréens, le constructeur doit organiser un événement Galaxy Unpacked le 22 juillet 2026 à Londres, avec au programme les Galaxy Z Fold8, Z Flip8, Galaxy Watch9 et surtout ses premières lunettes connectées dopées à l’IA, provisoirement appelées Galaxy Glasses.

Des lunettes IA sans écran mais avec Gemini

Ces Galaxy Glasses seraient développées avec le spécialiste de la lunetterie Gentle Monster. Contrairement à de vraies lunettes de réalité augmentée, elles ne devraient pas intégrer d’écran dans cette première version (à l’instar de ce que l’on prévoit pour les « Apple Glasses »). Samsung miserait plutôt sur une formule proche des Ray-Ban Meta, avec une caméra haute définition, des microphones, des haut-parleurs et bien sûr un assistant IA intégré.

Lunettes connectées Samsung

Le logiciel reposerait sur Android XR, avec Gemini au cœur de l’expérience. L’utilisateur pourrait interroger l’assistant sur ce qu’il voit, dicter des messages, obtenir des informations contextuelles ou contrôler certains appareils connectés via l’écosystème Galaxy et SmartThings.

Apple encore en phase de préparation

Une bataille autour de l’IA portée au visage

Samsung pourrait ainsi prendre de vitesse Apple, dont les lunettes connectées sont toujours attendues au plus tôt en 2027, bien que l’iPhone pliable reste tout de même plus probable pour cette année. La firme de Cupertino travaillerait sur un produit comparable, sans écran au départ, mais avec caméras, micros, haut-parleurs et intégration poussée de Siri.

Le calendrier est important. Samsung lancerait ses lunettes quelques semaines avant la présentation attendue du premier iPhone pliable, et alors même que les nouveaux Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 doivent consolider l’avance du géant asiatique dans ce segment.

Après le smartphone, la prochaine grande bataille entre Samsung, Apple, Google et Meta pourrait bien se jouer sur le marché des lunettes connectées… si tant est que l’accessoire se démocratise réellement.

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