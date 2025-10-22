TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Samsung prépare des lunettes connectées avec Warby Parker et Gentle Monster
Matériel et Accessoires

Samsung prépare des lunettes connectées avec Warby Parker et Gentle Monster

22 Oct. 2025 • 11:45
0

Samsung étend ses ambitions dans la réalité étendue (XR) en annonçant un nouveau projet de lunettes intelligentes alimentées par l’intelligence artificielle, projet développé en collaboration avec Google et deux marques de mode emblématiques, Warby Parker et Gentle Monster. Présenté en marge du lancement du casque Galaxy XR, ce futur accessoire veut marier style et technologie dans un format plus accessible que les casques immersifs.

Selon Jay Kim, responsable de l’expérience client chez Samsung, ces lunettes viseront à « apporter du style, du confort et de la praticité à la vie quotidienne ». L’entreprise prépare deux modèles distincts : l’un conçu avec Gentle Monster, au design avant-gardiste et haut de gamme ; l’autre, avec Warby Parker, pensé pour le grand public et donc à un tarif plus abordable.

Lunettes holographiques

Une alliance entre mode, IA et réalité augmentée

Intégrées à l’écosystème Android XR, ces lunettes embarqueraient un affichage minimaliste propulsé par Gemini, l’assistant IA de Google, capable de projeter des notifications, itinéraires ou informations contextuelles directement dans le champ de vision. Elles devraient également inclure une caméra intégrée, un microphone et des haut-parleurs discrets afin d’assurer une interaction naturelle avec l’utilisateur.

Si Samsung n’a pas encore dévoilé de visuel ni de date de lancement, ce projet illustre clairement la volonté du géant asiatique de concurrencer les Ray-Ban Meta, déjà bien installées sur le marché. En combinant son savoir-faire technologique et son sens du design, la marque coréenne espère sans doute vredéfinir la frontière entre l’accessoire de mode et le device « intelligent ».

