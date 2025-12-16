TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Meta met à jour ses lunettes connectées pour les conversations et Spotify avec l’IA
Matériel et Accessoires

Meta met à jour ses lunettes connectées pour les conversations et Spotify avec l’IA

16 Déc. 2025 • 20:32
0

Meta déploie aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités logicielles pour ses lunettes connectées Ray-Ban Meta et Oakley Meta HSTN, ciblant l’amélioration de l’écoute en environnement sonore complexe et Spotify. Ces ajouts sont d’abord accessibles aux utilisateurs inscrits au programme d’accès anticipé de l’entreprise.

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

Conversation Focus : une aide auditive pour les milieux bruyants

La principale nouveauté technique se nomme « Conversation Focus ». Cette fonctionnalité utilise les micros directionnels intégrés aux montures pour isoler et amplifier la voix de l’interlocuteur situé face au porteur. C’est pour faciliter les échanges dans des lieux au volume sonore élevé, comme un restaurant bondé ou les transports en commun, en détachant la parole du bruit ambiant grâce aux haut-parleurs à oreilles libres.

Bien que cette option ne soit pas officiellement présentée comme un outil d’accessibilité médicale, elle offre un confort d’écoute accru pour ceux qui utilisent ces lunettes comme un dispositif audio principal. L’expérience utilisateur se veut améliorée : le niveau d’amplification est ajustable directement depuis les réglages de l’appareil ou via une commande tactile, en balayant la branche droite de la monture pour adapter le volume à l’environnement.

Une IA musicale pour Spotify

En parallèle, Meta renforce l’intégration de son assistant Meta AI avec Spotify. Cette mise à jour permet à l’intelligence artificielle de suggérer et de lancer de la musique en fonction de ce que l’utilisateur regarde. Le système analyse la scène visuelle pour proposer une ambiance sonore adaptée : par exemple, la vision d’un sapin de Noël peut déclencher une playlist festive sur simple commande vocale du type « Hey Meta, lance une playlist qui correspond à cet environnement ».

Cette fonction d’IA est disponible dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie, l’Inde et plus encore. Mais il y a une limite à prendre en compte : c’est uniquement disponible en anglais au départ. Meta ne dit rien pour le moment en ce qui concerne le support du français.

