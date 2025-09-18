Ray-Ban Meta (Gen 2) : voici les nouveautés, dont une hausse de prix

TENDANCES
18 Sep. 2025 • 14:10
0

Meta dévoile aujourd’hui la deuxième génération de ses lunettes connectées Ray-Ban, marquant une évolution technique. Disponibles dès maintenant à partir de 419 € (contre 329 € pour la première génération), ces Ray-Ban Meta Gen 2 promettent de corriger les principales lacunes de leurs prédécesseurs grâce à des améliorations substantielles en matière d’autonomie et de qualité vidéo.

Ray-Ban Meta Gen 2

Une autonomie doublée et une charge accélérée

L’autonomie constitue le principal atout de cette nouvelle génération. Les lunettes fonctionnent désormais pendant 8 heures, soit deux fois plus que les 4 heures proposées par le modèle précédent. Cette amélioration s’accompagne d’optimisations du système de charge : l’étui permet d’atteindre 50 % de batterie en 20 minutes, gagnant deux minutes par rapport à la génération précédente.

L’étui de transport lui-même bénéficie d’une capacité énergétique étendue, offrant 48 heures d’autonomie supplémentaire contre 32 heures auparavant. Cette combinaison garantit une utilisation prolongée sans contrainte de recharge fréquente.

Capacités vidéo renforcées et fonctionnalités à venir

Meta intègre l’enregistrement vidéo 3K à 30 images par seconde, complété par des options 1440p à 30 images par seconde et 1200p à 60 images par seconde. Toutes ces résolutions permettent des séquences d’une durée maximale de trois minutes. L’entreprise prévoit d’ajouter cet automne les modes hyperlapse et ralenti, fonctionnalités qui s’étendront à l’ensemble de sa gamme de lunettes connectées.

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

Une fonction audio baptisée « conversation focus » rejoindra également le catalogue. Cette technologie exploitera les haut-parleurs intégrés pour amplifier la voix de l’interlocuteur lors des conversations. Parallèlement, Meta étend ses capacités de traduction en direct avec l’ajout de l’allemand et du portugais, portant à six le nombre de langues disponibles hors connexion après téléchargement préalable.

L’expansion géographique touche la Suisse et les Pays-Bas, avec le Brésil en préparation. La collection conserve les montures emblématiques comme la Wayfarer tout en proposant des coloris saisonniers en édition limitée. Meta revendique la position de leader mondial des lunettes intelligentes avec plusieurs millions d’unités écoulées depuis le lancement initial.

En plus de ce modèle, Meta a annoncé aujourd’hui les Oakley Meta Vanguard et Ray-Ban Display. Ce modèle a la particularité d’avoir un écran intégré.

