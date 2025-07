Le succès des Ray-Ban Meta et Oakley Meta dope le chiffre d’affaires d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica, propriétaire des marques Ray-Ban et Oakley, a annoncé il y a quelques heures que les revenus issus des lunettes Ray‑Ban Meta ont triplé au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, ce qui a permis au chiffre d’affaires du groupe de progresser de 7,3 % sur le trimestre (soit 3,2 % à taux constant en raison d’un euro fort contre les devises étrangères). Ce large succès (les analystes s’attendaient à + 5,9% de chiffre d’affaires) est attribué à la combinaison entre l’expertise technologique de Meta (IA intégrée, assistant vocal, traduction en temps réel) et la renommée des marques Ray‑Ban et Oakley.

Killian Mbappé est l’ambassadeur des Oakley Meta en France

La direction du groupe souligne son ambition de transformer les lunettes en « plateforme informatique de prochaine génération », combinant technologies IA, capteurs avancés et intégration à des services de santé connectés. Meta de son côté prévoit déjà de multiplier les modèles — notamment une gamme Oakley Meta performance et une version premium dotée de vision AR prévue pour la fin 2025 — dans un marché des wearables dont la croissance annuelle est estimé à près de 50 % d’ici 2029.