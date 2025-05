Meta va commercialiser ses Ray-Ban Meta en Inde

Meta vient d’annoncer que ses lunettes connectées Ray-Ban Meta seront mises en vente en Inde dès le 19 mai à partir de 29 990 ₹ (environ 353 dollars). Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel de Ray-Ban, et les lunettes seront également disponibles dans les boutiques physiques de la marque dès le lancement. Pour rappel, ces lunettes intelligentes intègrent les fonctionnalités de Meta AI, et permettant ainsi aux utilisateurs de poser des questions sur ce qui les entoure, de traduire de l’audio et de la vidéo en temps réel, d’envoyer des messages et de passer des appels — le tout via un smartphone connecté.

Les lunettes prennent actuellement en charge la traduction en direct en anglais, français, italien et espagnol, même hors ligne, bien qu’aucune langue indienne ne soit encore prise en charge. Meta prévoit également d’activer la lecture musicale via des services populaires comme Spotify, Amazon Music, Shazam et Apple Music pour les utilisateurs indiens. Depuis leur lancement mondial en 2023, Meta a vendu environ 2 millions de paires de ces lunettes connectées, témoignant de l’intérêt croissant des consommateurs pour les technologies portables alimentées par l’IA.