Oakley Meta Vanguard : Meta dévoile de nouvelles lunettes connectées conçues pour les athlètes

À l’occasion de sa conférence annuelle Meta Connect 2025, Meta a dévoilé les Oakley Meta Vanguard, une nouvelle paire de lunettes connectées conçues pour les coureurs, cyclistes et passionnés de sport. Commercialisées au prix de 499 dollars, elles seront disponibles dès le 21 octobre dans plusieurs pays dont la France.

Un design immersif et des fonctionnalités avancées

Contrairement aux précédents modèles, ces lunettes adoptent une large lentille frontale unique intégrant un appareil photo de 12 mégapixels capable de filmer en 3K avec un champ de vision de 122°. Une touche programmable permet de déclencher des commandes IA personnalisées via l’application Meta AI. Tous les boutons sont dissimulés sous la monture afin de garantir un confort optimal, y compris sous un casque de vélo.

Autonomie, audio et intégration sportive

Les Oakley Meta Vanguard offrent jusqu’à 9 heures d’autonomie, complétées par un étui de recharge fournissant 36 heures supplémentaires. En seulement 20 minutes les lunettes peuvent récupérer 50 % de batterie. Côté audio, les Oakley Meta Vanguard intègrent des haut-parleurs ouverts 6 dB plus puissants que le modèle précédent, associés à un système de cinq micros optimisés pour réduire le bruit du vent.

Certifiées IP67, ces montures résistent à la poussière et à l’eau, et bénéficient de la technologie Oakley PRIZM™ Lens pour protéger des rayons du soleil et des éléments. Les Vanguard s’intègrent aussi avec Garmin et Strava, ce qui permet d’afficher des données de performance en direct ou de superposer des statistiques sur les vidéos capturées.