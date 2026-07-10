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L’IA remodèle l’emploi sans le détruire, selon l’OCDE

3 min.
10 Juil. 2026 • 19:42
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L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que l’intelligence artificielle transforme le marché du travail sans provoquer la vague de suppressions d’emplois redoutée, selon son secrétaire général Mathias Cormann.

Intelligence Artificielle

L’IA transforme les compétences sans réduire l’emploi

Le taux de chômage dans la zone OCDE s’établit actuellement à 4,9 %, un niveau proche de son plus bas historique enregistré en juin 2023 à 4,8 %. Mathias Cormann a détaillé cette situation en précisant que le taux de chômage dans la zone OCDE s’établit à 4,9 %, soit un niveau proche de son plus bas niveau historique de 4,8 % en juin 2023. L’organisation prévoit que l’emploi dans les pays de l’OCDE continuera de croître de 0,3 % cette année et de 0,6 % l’année prochaine. Cette résilience surprend d’autant plus qu’elle s’observe malgré l’escalade du conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix de l’énergie qui en a découlé, deux facteurs qui auraient pu fragiliser davantage les économies membres.

Le rapport de l’OCDE tranche nettement sur la question spécifique de l’intelligence artificielle. Mathias Cormann affirme que « jusqu’à présent, rien n’indique que l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle par les entreprises entraîne une baisse généralisée de la demande de main-d’œuvre ». Il résume cette dynamique en déclarant : « l’IA est en train de remodeler le travail plutôt que de le réduire ».

Cette analyse s’étend explicitement aux jeunes travailleurs, souvent considérés comme les plus exposés aux bouleversements technologiques. Le secrétaire général précise que « si l’IA modifie les compétences recherchées par les entreprises, pour l’instant, elle n’affaiblit pas les perspectives d’emploi pour les jeunes ou pour les travailleurs de manière générale ».

Des signaux d’alarme persistent malgré tout

Le rapport de l’OCDE ne masque pas certaines difficultés bien réelles rencontrées par les jeunes actifs. Le document souligne que l’entrée des jeunes sur le marché du travail est particulièrement difficile, ajoutant que les progrès récents de l’IA générative n’y sont sans doute pas étrangers. Cette nuance suggère que si l’IA ne détruit pas l’emploi globalement, elle complique néanmoins l’insertion professionnelle des nouvelles générations, probablement en modifiant rapidement les compétences recherchées par les recruteurs.

La question salariale constitue le second point de vigilance soulevé par l’organisation. Mathias Cormann indique que dans environ un tiers des pays de l’OCDE, les salaires réels sont inférieurs au niveau enregistré il y a cinq ans. Ce décalage entre un marché de l’emploi globalement dynamique et des salaires qui peinent à suivre illustre une répartition inégale des bénéfices de la croissance économique récente.

Ces deux angles morts, la difficulté d’insertion des jeunes et la stagnation des salaires réels dans plusieurs pays membres, montrent les limites d’un tableau par ailleurs plutôt rassurant sur l’emploi. L’organisation, qui regroupe 38 pays, appelle implicitement les gouvernements à anticiper ces transformations en adaptant les systèmes éducatifs et les dispositifs de formation continue afin que la résilience du marché du travail ne masque pas des fractures plus profondes chez les populations les plus vulnérables à ces mutations technologiques.

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