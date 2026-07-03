Sony suggère une future hausse de prix du PlayStation Plus

Sony laisse désormais clairement entrevoir une future augmentation de prix pour le PlayStation Plus. Les dirigeants du groupe expliquent vouloir ajuster en permanence la valeur du service au coût payé par les abonnés, alors même que les abonnements les plus chers Extra et Premium représentent déjà 40 % des offres sur PlayStation et que la rentabilité du service a atteint un sommet sur l’exercice fiscal 2024-2025.

Le PlayStation Plus pourrait coûter plus cher

Lors d’un rendez-vous avec les investisseurs, les responsables de Sony ont expliqué :

Le PlayStation Plus offre une forte valeur aux joueurs et nous équilibrons en permanence cette valeur par rapport au coût pour le client. Nous utilisons plusieurs leviers pour améliorer la rentabilité, notamment les prix, la répartition entre les niveaux d’abonnement et l’efficacité dans l’acquisition des contenus. Les niveaux supérieurs représentent désormais 40 % des abonnés, ce qui reflète une forte demande pour le service. Le PlayStation Plus reste un moteur clé de rentabilité et nous avons atteint un niveau record de rentabilité pour PlayStation Plus au cours de l’exercice 2025.

Ce type de formulation ressemble fortement à une préparation du terrain avant une hausse tarifaire.

Le discours de Sony met l’accent sur la mécanique économique du service. Les dirigeants ajoutent :

Nous voulons nous assurer que la valeur client de chaque nouvel utilisateur soit rentable. Nous visons cet objectif en augmentant la valeur client, en augmentant les revenus récurrents et en appliquant une discipline et une efficacité opérationnelles. En équilibrant la croissance dans ces domaines, nous pouvons atteindre notre objectif de croissance rentable.

La dernière fois que Sony a adopté une communication similaire sur la valeur du service et les coûts, une augmentation de PlayStation Plus avait suivi. Cette fois, l’entreprise parle encore plus directement de prix, de marges et de rentabilité par utilisateur.

Cette logique place le PlayStation Plus au centre de l’équation financière de Sony. L’entreprise japonaise compte sur les revenus du service pour absorber les coûts de serveurs, d’infrastructure réseau et plus largement de fonctionnement de l’écosystème. Si ces charges augmentent, la pression sur le prix de l’abonnement augmentera elle aussi. Le signal envoyé est donc beaucoup plus concret qu’une simple réflexion générale sur la valeur.

Un marché déjà en train de bouger

Cette perspective intervient dans un environnement où les prix du jeu vidéo évoluent dans tous les sens. Nintendo a relevé le tarif de son Nintendo Switch Online au Japon il y a peu. Microsoft a choisi une autre voie, avec une baisse de prix sur le Game Pass mais une hausse sur les Xbox. Sony, de son côté, semble privilégier une protection maximale de la rentabilité de son abonnement phare. C’est aussi l’occasion de rappeler que Sony a annoncé cette semaine la fin des jeux vidéo physiques pour PlayStation dès 2028.