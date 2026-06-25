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Les prix des Xbox Series X/S augmentent une nouvelle fois

2 min.
25 Juin. 2026 • 19:29
4

Microsoft annonce une nouvelle hausse de prix pour les Xbox Series X et S. Elle sera effective à compter du 1er août 2026. La précédente hausse avait eu lieu en mai 2025 dans le monde et il y en avait eu une autre rien que pour les États-Unis en septembre. Celle annoncée aujourd’hui concerne le monde entier.

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Encore une hausse de prix pour les Xbox

Dans l’immédiat, Microsoft communique seulement la hausse de prix en dollars. Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveaux tarifs en euros, mais on peut imaginer qu’ils seront plus ou moins similaires.

Voici les nouveaux prix des Xbox Series X et S :

  • Xbox Series S (512 Go) : 399,99 $ -> 499,99 $ (+ 100 $)
  • Xbox Series S (1 To) : 449,99 $ -> 599,99 $ (+ 150 $)
  • Xbox Series X (1 To Digital) : 599,99 $ -> 749,99 $ (+ 150 $)
  • Xbox Series X (1 To) : 649,99 $ -> 799,99 $ (+ 150 $)

Dans la foulée, Microsoft annonce mettre un terme à la Xbox Series X avec 2 To de stockage.

Voici comment Microsoft justifie la hausse de prix :

En octobre dernier, nous avons augmenté le prix des consoles Xbox de 20 à 70 dollars aux États-Unis. Nous espérions qu’une nouvelle hausse de prix ne serait pas nécessaire et nous avons passé ces derniers mois à étudier différentes options avec nos fournisseurs. Malheureusement, les prix des composants de stockage et de mémoire des consoles ont plus que doublé, et nous prévoyons qu’ils doubleront encore d’ici l’automne 2027. L’ensemble du secteur de l’électronique grand public est confronté à la crise actuelle des composants, mais les conséquences sont particulièrement lourdes pour les consoles. Contrairement aux téléphones, aux ordinateurs, aux enceintes et autres appareils grand public, les consoles ne sont généralement pas vendues avec une marge bénéficiaire, mais à un prix inférieur à leur coût de fabrication.

Au vu de la situation, Microsoft lance quelques programmes pour « faciliter » l’achat d’une Xbox. Il y a un système « Acheter maintenant et payer plus tard », un financement avec 0 % d’intérêt proposé en option pour les achats sur Amazon (dans le monde ?), ainsi que des accords avec des partenaires de distribution visant à mettre en place de nouveaux programmes permettant de proposer des consoles d’occasion à des prix plus bas.

Tout cela arrive à un moment où Asha Sharma, la patronne de Xbox, veut relancer complètement Xbox. Cela se traduira, entre autres, par des licenciements.

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4 commentaires pour cet article :

  • Mr jean
    25 Juin. 2026 • 19:55
    Bon ben c’est le bon moment pour refourguer ma Xbox à quelqu’un !
    • Satonne
      25 Juin. 2026 • 20:42
      Pareil, ça tombe bien mon game pass pas cher arrive à son terme..Ils sont déjà en train de couler au niveau hardware dans la branche Xbox et ils augmentent.. Ah oui le prix de la RAM c’est vrai :/
      • Toinou
        25 Juin. 2026 • 20:52
        Je félicite ton courage et ton audace pour faire un commentaire dans lequel tu montres clairement que tu es ignorant et ne comprends absolument rien à la situation mondiale et tu es encore plus hautain en pensant être plus malin que tout le monde. Un tel niveau de sabordage individuel est vraiment impressionnant.
  • warburn
    25 Juin. 2026 • 21:04
    et ils parlent de la nouvelle xbox qui va être a plus de 1000 euros qd on voit le prix de la steam machine , il y a de quoi s inquiéter

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