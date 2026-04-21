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Le Xbox Game Pass baisse son prix, mais perd les nouveaux Call of Duty

2 min.
21 Avr. 2026 • 18:30
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Microsoft a décidé de baisser le prix du Xbox Game Pass Ultimate après les nombreuses critiques des joueurs. L’abonnement passe de 26,99 € à 20,99 € par mois, tandis que le PC Game Pass passe de 14,99 € à 12,99 € par mois.

Xbox Game Pass

Baisse de prix pour le Xbox Game Pass Ultimate

Cette baisse de prix fait suite à une récente déclaration d’Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox chez Microsoft. Elle avait reconnu dans un mémo adressé aux employés que le Xbox Game Pass était devenu trop cher pour les joueurs. La précédente hausse de prix avait eu lieu en octobre 2025, avec une hausse de 50 % sur l’abonnement Ultimate qui coûtait auparavant 17,99 €.

Il y a donc une bonne nouvelle pour les joueurs aujourd’hui, puisque le prix passe de 26,99 € à 20,99 € par mois, soit une réduction de 22 %.

Il y a toutefois un élément à prendre en compte : Microsoft annonce que les nouveaux Call of Duty ne seront plus inclus dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. Microsoft indique :

Dès cette année, les futurs épisodes de Call of Duty ne feront plus partie du catalogue du Game Pass Ultimate ni de celui du PC Game Pass dès leur sortie. Les nouveaux titres Call of Duty seront ajoutés au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pendant la période des fêtes suivante (soit environ un an plus tard). Les titres déjà présents dans le catalogue resteront quant à eux disponibles.

Les membres du Game Pass Ultimate continueront d’avoir accès à des centaines de jeux sur consoles Xbox et PC, y compris les jeux Call of Duty actuellement disponibles, des avantages en jeu, le multijoueur en ligne sur console ainsi que des sorties majeures disponibles dès leur lancement. Vous trouverez plus de détails sur les abonnements Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential et PC Game Pass ici.

Microsoft conclut en indiquant que la baisse de prix « répond toutefois à de nombreux retours que nous avons reçus jusqu’à présent et nous continuerons à vous écouter et à en tirer des enseignements ».

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