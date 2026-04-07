Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en avril 2026 (dont Call of Duty: Modern Warfare)

Microsoft présente les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en avril 2026. Il y a 17 titres, soit neuf de plus qu’en mars. Call of Duty: Modern Warfare est l’un des gros titres cette fois-ci.

Aujourd’hui

Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : plongez dans un RPG classique avec Final Fantasy IV. Le royaume de Baron lance des attaques contre les nations voisines. Cecil, chevalier noir, s’allie à Kain le chevalier dragon, Rosa la mage blanche, Rydia l’invocatrice et bien d’autres pour s’opposer à Baron.

8 avril

DayZ (PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard et Game Pass Core, PC Game Pass] : le pays post-soviétique de Chernarus est frappé par un virus inconnu, transformant la majorité de la population en infectés frénétiques dans ce jeu de survie en monde ouvert. La lutte pour les ressources a engendré une mentalité hostile parmi les survivants, précipitant ce qu’il reste de l’humanité vers l’effondrement. Vous faites partie des rares survivants immunisés au virus, jusqu’où serez-vous prêt à aller pour survivre ?

Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : menez votre peuple à la victoire dans un monde en constante évolution, dans ce jeu de stratégie mettant en scène des factions asymétriques dirigées par de puissants héros. Développez votre empire, exercez votre influence politique et levez de grandes armées pour partir en guerre et percer les sombres secrets enfouis au cœur de la planète.

FBC Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : un jeu de tir coopératif à la première personne se déroulant au sein d’une mystérieuse agence fédérale assiégée par des forces surnaturelles. Alors que le siège du quartier général atteint son paroxysme, seule Firebreak, l’unité la plus polyvalente du Bureau, dispose de l’équipement et du courage nécessaires pour affronter les crises les plus étranges, rétablir l’ordre et reprendre le contrôle.

9 avril

Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : construisez et personnalisez des montagnes russes palpitantes et des toboggans aquatiques spectaculaires, gérez le parc d’attractions ultime et partagez vos créations.

10 avril

Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : laissez tout derrière vous et ouvrez une petite librairie au bord de la mer dans ce jeu de gestion narratif tout en douceur. Remplissez vos étagères de livres et d’objets variés, installez-vous dans des lieux pittoresques et gérez votre librairie d’occasion tout en faisant connaissance avec les habitants.

13 avril

Football Manager 2026 (PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : de nouvelles bases vous permettent de façonner votre destinée dans le football. Propulsé par le moteur Unity, Football Manager 2026 redéfinit la série en mettant la narration au cœur de l’expérience. Une interface repensée et une immersion accrue les jours de match vous rapprochent de l’action et donnent encore plus d’importance à chaque décision.

Football Manager 2026 (Console) [Cloud, console et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : pensée pour une prise en main intuitive à la manette, cette version propose une interface repensée et l’expérience de match la plus immersive de la série. Constituez une équipe de stars grâce à de nouveaux outils de transfert et donnez vie à votre vision du football avec un réalisme tactique renforcé.

14 avril

Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : partez au combat au-delà des Enfers dans Hades II, un roguelike d’action intense ancré dans la mythologie grecque. Incarnez la Princesse immortelle, explorez un monde mythologique plus vaste et plus riche et terrassez le Titan du Temps dans une aventure dont le récit évolue en fonction de chacun de vos échecs et succès.

Replaced (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : une IA peut-elle devenir humaine ? Percez les sombres secrets de Phoenix Corp en incarnant R.E.A.C.H., une IA piégée dans un corps humain. Dans une Amérique alternative des années 1980, plongez dans un thriller cyberpunk sombre à travers ce jeu de plateforme cinématographique en 2,5D, mêlant exploration narrative et action fluide et dynamique.

The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : The Thaumaturge est un RPG narratif riche proposant des choix moralement ambigus et des combats au tour par tour. Dans une ville au bord du basculement, utilisez vos pouvoirs mystiques pour lire les émotions, dévoiler les motivations et commander des démons inspirés du folklore, tout en résistant aux tentations de votre propre orgueil.

16 avril

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : il modernise le jeu de l’année 2006 avec des visuels entièrement repensés et un gameplay amélioré. Explorez les vastes terres de Cyrodiil comme jamais auparavant et empêchez les forces d’Oblivion de plonger le monde dans le chaos.

EA Sports NHL 26 (Cloud et Xbox Series X|S) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : la simulation de hockey sur glace par EA Sports.

17 avril

Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, console et PC) [Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass] : le jeu redéfinit cette série emblématique avec une campagne intense et réaliste inspirée des conflits contemporains, ainsi qu’un multijoueur immersif et des missions coopératives Special Ops.

21 avril

Little Rocket Lab (Cloud, console et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : un RPG cosy axé sur la construction de machines. Vous incarnez Morgan, un ingénieur en herbe, de retour à St. Ambroise pour aider à réaliser le rêve familial : construire une fusée. Aidez les habitants grâce à vos inventions, laissez parler votre créativité et devenez l’ingénieur ultime, cette fusée ne se construira pas toute seule !

Sopa Tale of the Stolen Potato (Cloud, console, appareils portables et PC) [Game Pass Standard, Game Pass Ultimate et PC Game Pass] : Miho entre dans le garde-manger pour chercher une pomme de terre pour sa grand-mère… et bascule dans un monde magique rempli de merveilles. Rencontrez des personnages hauts en couleur, explorez les profondeurs de l’Amérique du Sud et découvrez l’importance de ce que l’on transmet dans cette aventure narrative émouvante.

Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : par les créateurs de Vampire Survivors, Vampire Crawlers transforme l’intensité du genre en jeu de cartes roguelite au tour par tour. Créez des decks surpuissants, explorez des donjons familiers et déclenchez des combos dévastateurs. Prenez votre temps pour jouer tactiquement ou enchaînez les tours à toute vitesse : le résultat sera toujours précis !

23 avril

Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) [Game Pass Ultimate, PC Game Pass] : un jeu créatif unique mêlant création et destruction, où le plaisir consiste à façonner de magnifiques objets avant de les réduire en miettes. Créez vos poteries, invitez vos amis et affrontez-vous en ligne, où vos créations deviennent les avatars que vous envoyez au combat.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 avril 2026