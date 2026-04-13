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Le Game Pass coûte trop cher, admet la patronne de Xbox

3 min.
13 Avr. 2026 • 22:25
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Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox chez Microsoft, a reconnu dans un mémo interne que le Xbox Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs. « Le Game Pass est au cœur de l’expérience de jeu sur Xbox. Il est aussi clair que le modèle actuel n’est pas le modèle final », écrit-elle dans le mémo obtenu par The Verge. « À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs, nous avons donc besoin d’une meilleure équation de valeur. À long terme, nous ferons évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui prendra du temps à tester et développer ».

Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass devient trop cher pour les joueurs

Ce mea culpa intervient après une hausse de prix de 50 % du Game Pass Ultimate, porté à 26,99 euros par mois l’année dernière. Microsoft a réalisé cette augmentation pour une série d’améliorations sur l’ensemble de ses abonnements. L’élément principal de cette hausse était ailleurs : l’intégration de Call of Duty dans le Game Pass à l’été 2024, une décision qui avait divisé Microsoft en interne, certains redoutant que le chiffre d’affaires généré par les ventes directes de la franchise soit cannibalisé par l’abonnement.

Ce week-end, des informations ont émergé de la part de Jez Corden de Windows Central selon lesquelles Microsoft envisagerait de retirer Call of Duty du Xbox Game Pass. Si cette hypothèse se concrétisait, elle constituerait un aveu particulièrement coûteux : la décision qui a officiellement justifié la hausse de prix serait ainsi reconnue comme une erreur tarifaire.

Asha Sharma mentionne elle-même les nombreux commentaires de joueurs sur les réseaux sociaux et d’autres parties d’Internet autour des rumeurs concernant le changement et promet d’aller « plus en profondeur » avec les équipes de Xbox la semaine prochaine. Les joueurs ne doivent toutefois pas s’attendre à des changements immédiats dans les prochains jours, mais la direction est désormais actée par la patronne de Xbox elle-même.

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