Call of Duty Modern Warfare 3 est disponible dans le Game Pass (et ce n’est pas rien)

Malgré les critiques pour le moins très tièdes concernant cet opus, l’arrivée aujourd’hui même de Call of Duty Modern Warfare 3 dans le Game Pass est un véritable événement tant la franchise d’Activision est un « banger » commercial. En d’autres termes, l’un des jeux vidéo les plus populaires rejoint un service gaming qui a bien du mal à décoller malgré un catalogue bien rempli. C’est la première fois qu’un jeu Call of Duty rejoint le Xbox/PC Game Pass, et c’est aussi la première fois tout court qu’un titre Activision débarque dans le service de Microsoft. Call of Duty Modern Warfare III arrive avec tous ses modes de jeu, soit le solo, le multijoueur ou ou bien encore le mode zombie en monde ouvert.

A l’unité, le jeu coûte aux environs de 70 euros; cela peut donc être un argument supplémentaire pour le Game Pass, même si les tarifs de ce dernier ont récemment été augmentés (le Game Pass Ultimate est à 17,99 euros/mois désormais). A noter que le jeu est aussi disponible dans le Game Pass Standard et n’est pas concerné par la fin de la disponibilité des nouveaux jeux first party « day one » (Call of Duty Modern Warfare 3 n’est pas une nouveauté). Il sera sans doute intéressant de voir dans quelle mesure l’arrivée de ce Call of, suivi au mois d’octobre par Call of Duty Black Ops 6, permettra de revigorer un Game Pass qui plafonne actuellement à 34 millions d’abonnés.