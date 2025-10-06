Le Xbox Game Pass est une offre sympathique pour les joueurs, mais elle l’est moins pour Microsoft qui a connu un manque à gagner de 300 millions de dollars avec Call of Duty: Black Ops 6.

Un modèle de streaming coûteux qui pèse sur les ventes

Depuis 2017, le Xbox Game Pass propose un vaste catalogue de jeux accessibles par abonnement, initialement constitué de titres anciens. Dès 2018, Microsoft a franchi un cap en offrant ses nouveaux jeux en day one, c’est-à-dire dès leur jour de sortie, le tout sans surcoût, bouleversant ainsi le modèle économique fondé sur la vente individuelle à 60 ou 70 euros, voire plus. Ce choix a été controversé au sein de Microsoft, selon des employés qui ont discuté avec Bloomberg.

Si cette formule a attiré des millions d’abonnés, elle a aussi engendré des pertes notables sur des jeux à forte marge. L’année dernière, Xbox a renoncé à plus de 300 millions de dollars de ventes de Call of Duty: Black Ops 6 sur consoles et PC, en raison de son inclusion dans le service. L’infrastructure nécessaire pour le streaming ne correspond plus à la grille tarifaire fixée à l’origine.

Call of Duty, catalyseur de l’abonnement mais handicap pour les ventes

L’exemple le plus parlant reste Call of Duty : Black Ops 6, premier jeu de tir de la franchis à être disponible sur le Game Pass dès sa sortie. Si le titre a été le plus vendu aux États-Unis en 2024 et le plus grand succès de la franchise, 82 % des achats ont sont effectués sur PlayStation. Sur Xbox, une partie des joueurs s’est contentée d’un mois d’abonnement pour jouer avant d’annuler.

Au sein de l’entreprise, certains dirigeants expriment des réserves. L’ancienne vice-présidente de Xbox Game Studios, Shannon Loftis, estime que « le Game Pass peut se targuer de quelques victoires avec des jeux qui autrement auraient coulé (Human Fall Flat, par exemple), mais la majorité des adoptions de jeux [sur le Game Pass] se font au détriment du chiffre d’affaires des ventes ».

Croissance freinée et concurrence féroce

Après une intense progression pendant le Covid-19 (le nombre d’abonnés a connu une hausse de 80 % entre 2020 et 2021), la croissance du Game Pass s’est nettement ralentie (+ 36 % de 2022 à 2024), pour atteindre 34 millions de membres en février 2024. Microsoft n’a plus communiqué le nombre d’abonnés depuis. Malgré tout, le service est annoncé comme rentable avec un chiffre d’affaires record de près de 5 milliards de dollars sur l’exercice fiscal clos en juin, en forte progression sur un an (4 milliards de dollars l’année précédente).

Face à une domination persistante de Sony avec sa PlayStation et Nintendo avec sa Switch, tous deux portés par leurs exclusivités, Microsoft positionne le Game Pass comme son principal levier de revenus récurrents. La hausse de prix annoncée il y a peu (+ 50 % sur l’abonnement Ultimate) pourrait marquer le début d’une phase de consolidation du service, mais aussi tester la fidélité des abonnés face à la concurrence.