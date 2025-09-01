Call of Duty pourrait bientôt être adapté en superproduction hollywoodienne

Paramount pourrait bientôt transformer la saga vidéoludique Call of Duty en superproduction hollywoodienne. Si l’on en croit les déclarations de Matt Belloni (Puck), le studio négocie activement les droits d’adaptation avec Activision Blizzard et Microsoft. Le projet serait même une priorité pour le nouveau patron de Paramount, David Ellison. Après le succès de Sonic the Hedgehog, Paramount souhaiterait renforcer son portefeuille de franchises issues du jeu vidéo. L’enjeu est de taille : chaque nouvel opus de Call of Duty domine régulièrement les classements mondiaux des ventes de jeux vidéo, et il en sera sans doute de même pour Black Ops 7, le prochain opus de la franchise attendu en novembre. Pour Ellison, décrocher cette licence serait donc un coup majeur dans la bataille des blockbusters adaptés de grosses franchises.

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’Hollywood tente l’aventure. En 2015, Activision avait même créé un studio dédié pour bâtir un univers cinématographique autour de la franchise, sans succès. Depuis, la société a rejoint Microsoft et sa division Xbox, qui multiplie les adaptations, de Halo à Gears of War. « Call of » a sans aucun doute la popularité requise pour justifier une adaptation, si tant est que le projet soit porté par un vrai réalisateur et un casting à la hauteur.