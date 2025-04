Outrun : Michael Bay réalisera le film adapté du célèbre jeu vidéo (Sydney Sweeney au casting ?)

Universal Pictures s’apprête à adapter en film live-action le cultissime jeu d’arcade de Sega, OutRun (1986), avec aux manettes le réalisateur de films d’action Michael Bay (Transformers, The Island, Pearl Harbor). Sydney Sweeney (Immaculate, Anyone But You) produira le film aux côtés de Bay et il se murmure déjà que cette dernière pourrait aussi dérocher un rôle dans le film. Le vétéran de Sega Toru Nakahara, déjà producteur des films Sonic the Hedgehog, apportera également son obole à ce projet, tandis que le le président et COO de Sega Corporation, Shuji Utsumi, supervisera le tout. Jayson Rothwell (Polar) se chargera du scénario, et l’on se demande bien quelle histoire il sera possible d’imaginer autour d’un jeu au narratif aussi limité (pour ne pas dire inexistant).

Sidney Sweeney jouera t-elle le rôle de la belle blonde dans le film Outrun ?

Le jeu OutRun a été un monumental succès des années 80, les bornes d’arcade étant littéralement prises d’assaut lors de la sortie eu jeu en 1986. Cette popularité a débouché logiquement sur de multiples suites et des versions sur consoles de salon, assurant au titre son statut de franchise phare au sein du catalogue Sega. Universal parviendra t-il à reproduire ce succès dans les salles de ciné ? Après les performances exceptionnelles de Super Mario Bros. Movie , de Five Nights at Freddy’s, et plus récemment de l’adaptation de Minecraft, les jeux vidéo sont plus que jamais considérés comme un véritable filon d’or pour l’industrie cinématographiques.