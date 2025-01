Sleeping Dogs : le film avec Donnie Yen, basé sur le jeu vidéo, est annulé

L’adaptation en film du jeu vidéo Sleeping Dogs, annoncée en 2017, ne verra finalement pas le jour, comme l’a confirmé Donnie Yen cette semaine. L’acteur, connu pour ses rôles dans Ip Man et Star Wars: Rogue One, devait incarner le protagoniste Wei Shen dans cette transposition en live-action du jeu d’action sorti en 2012.

Le projet semblait pourtant prometteur. En 2018, Donnie Yen avait révélé que le film était « en mouvement », et à un moment donné, le réalisateur indonésien Timo Tjahjanto, réputé pour ses films d’horreur sanglants, avait été évoqué pour s’occuper du film. L’adaptation semblait s’appuyer sur une combinaison d’acteurs et de réalisateurs capables de rendre hommage à l’esprit du jeu, un thriller criminel imprégné d’arts martiaux, typiquement hongkongais.

Cependant, malgré plusieurs années de travail et d’investissement personnel de la part de Donnie Yen, le projet n’a pas abouti. « J’ai passé beaucoup de temps et fait beaucoup de travail avec ces producteurs, j’ai même investi de l’argent personnel pour obtenir les brouillons et certains droits », confie l’acteur à Polygon. « J’ai attendu pendant des années. Des années. Et je voulais vraiment le faire. J’ai toutes ces visions dans ma tête, mais malheureusement… vous savez comment ça se passe à Hollywood », ajoute-t-il. Face à cette déception, Donnie Yen semble prêt à se tourner vers de nouveaux projets.

Si la nouvelle ne surprendra probablement pas les fans, en raison du manque d’annonces concrètes sur la production, elle reste un coup dur pour ceux qui espéraient voir cette adaptation sur grand écran.