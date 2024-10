Outlast : le jeu vidéo sera adapté en long métrage par Lionsgate

La richesse du lore rend l’annonce plutôt logique : Outlast, la saga de survival-horror adoubée par la critique et les joueurs, sera adaptée en long métrage sous la houlette de Lionsgate (SAW). Après un opus multijoueurs en début d’année, Outlast se prépare donc à débarquer dans les salles de ciné ; une véritable consécration pour cette franchise créée en 2012. Le site Bloody Disgusting se montre catégorique : Lionsgate aurait déjà signé un accord avec le studio de développement Red Barrels. Roy Lee (Ça, Late Night with the Devil) superviserait le projet tandis que JT Petty, déjà coauteur des deux premiers jeux, aurait en charge le scénario du film. Ce dernier se montre particulièrement confiant concernant l’adaptation : « Red Barrels repousse les limites de l’horreur dans les jeux depuis plus d’une décennie, et étendre l’univers d’Outlast au cinéma est une opportunité incroyable de plonger plus profondément dans les personnages et les tueurs que nous aimons ».

Le réalisateur Roy Lee estime de son côté que le jeu dispose des bonnes bases pour une adaptation réussie : « Lorsque Outlast est sorti en 2012, il a changé le paysage du jeu d’horreur, établissant une nouvelle norme en matière d’immersion dans le genre. Son histoire profonde et émergente a fourni une base parfaite pour créer un film qui explore les horreurs psychologiques et physiques au cœur de la franchise. Je suis ravi de donner vie à ce monde unique pour les nouveaux spectateurs et les fans dévoués de la série ». Le film Outlast n’a pas encore de date de sortie.