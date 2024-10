Le terrifiant Terrifier sera adapté en jeu vidéo en 2025

Malgré une interdiction aux moins de 18 ans en France (une rareté), le troisième volet de Terrifier est en train de réaliser un carton en France… et partout ailleurs dans le monde. Bénéficiant d’un niveau de réalisation plus qu’honnête pour son budget et d’un méchant réellement charismatique (un clown tueur, mais qui fait un peu plus flipper que celui du Ça de Stephen King), Terrifier prouve que l’on peut faire de grandes choses avec à peine 2 millions de dollars en poche (production, paie des acteurs et marketing compris dans la somme) : le film a réalisé 41 millions de dollars au box-office depuis sa sortie en salles il y a deux semaines ! Hyper rentable donc.



Ce petit phénomène filmique aura même droit à son adaptation vidéoludique : Terrifier : The ARTcade sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch au tout début de l’année 2025. Le trailer dévoile un jeu probablement aussi fauché que le film. Terrifier : The ARTcade est un beat them all tout ce qu’il y a de plus classique à priori, si ce n’est le choix du pixel art (qui colle assez bien avec l’aspect involontairement vintage de Terrifier. A noter que Terrifier : The ARTcade pourra se jouer en mode coop jusqu’à 4 joueurs. Bonne nouvelle aussi, le jeu a l’air aussi peu censuré que le film : le sang coule à gros flots et à gros pixels.