James Gunn dément la rumeur d’un jeu vidéo inspiré du film The Batman (2022)

Batman est bien le porte-étendard de DC. Après le très correct The Batman de Matt Reeves, la prometteuse série The Penguin sur HBO (mais sans Batman cette fois), un Joker 2 porté par un Joaquin Phoenix toujours aussi génial et même un Batman en VR (pour le Meta Quest 2&3) qui semble vraiment faire honneur à Batou, force est de constater que l’homme chauve-souris et son lore restent plus que jamais au coeur de la pop culture actuelle. Ces derniers temps, une étrange rumeur faisait même état d’un jeu vidéo inspiré par le film The Batman de 2022 (celui avec Robert Pattinson dans le rôle du chevalier noir).

Récemment interrogé sur ce sujet, le co-directeur de DC Studios, James Gunn, a pourtant démenti ces « fuites » : » Malheureusement, il n’y a absolument aucune vérité dans cette rumeur. » a déclaré le taulier des contenus DC. La rumeur indiquait qu’un jeu vidéo spin-off du film était en préparation, une « information » qui aurait donc été lancée par quelques fans un peu trop passionnés. Ceci étant, maintenant que l’idée est lancée et que cette dernière est arrivée jusqu’à James Gunn, rien ne dit qu’un projet de ce type ne sera pas un jour mis sur la table, d’autant que la Warner dispose de son propre studio de jeu vidéo.