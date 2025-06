Wikipédia suspend ses résumés par IA après des critiques

Wikipédia a mis en pause un test permettant de générer des résumés de ses articles grâce à l’intelligence artificielle, après une vague de critiques de ses éditeurs. Lancée au début du mois, cette fonctionnalité a été stoppée dès le lendemain.

Un test controversé et rapidement abandonné

Durant une période d’essai, les résumés par IA étaient affichés en haut de certains articles de Wikipédia pour 10 % des utilisateurs mobiles, qui devaient explicitement activer l’option. La Wikimedia Foundation (WMF), qui gère l’encyclopédie en ligne, visait à tester l’attrait de cette fonctionnalité. Mais les éditeurs, piliers de la plateforme, ont vivement réagi. Les commentaires allaient de « Beurk » à « Horrifié en riant ». Un éditeur a écrit : « Ce n’est pas parce que Google déploie ses résumés par IA qu’on doit les surpasser. Je vous supplie de ne pas tester ça, ni sur mobile ni ailleurs. Cela causerait un tort immédiat et irréversible à nos lecteurs et à notre réputation de source sérieuse ».

Pour cet éditeur, la sobriété de Wikipédia est une force : « Wikipédia est synonyme de sérieux ennuyeux, ce qui est excellent. Ne sous-estimons pas l’intelligence de nos lecteurs en suivant la ruée vers les résumés par IA tape-à-l’œil ».

L’avenir de l’IA sur Wikipédia

Au-delà du concept, les éditeurs ont critiqué l’absence d’implication dans la phase de planification. « Vous parlez de « discussions », ce qui est risible vu que le seul participant était un autre employé de la WMF », a fustigé un éditeur. Ce sentiment d’exclusion a amplifié la défiance envers l’initiative. Face au tollé, la WMF a suspendu le test. « Nous intégrons les retours des bénévoles et ajustons parfois notre cap », a déclaré un porte-parole à 404 Media. « Ces retours réfléchis font de Wikipédia une plateforme collaborative du savoir humain ».

La WMF n’exclut pas d’utiliser l’IA à l’avenir, mais promet une approche plus inclusive. « Intégrer l’IA générative dans l’expérience de lecture de Wikipédia est une décision sérieuse avec des implications majeures et nous la traiterons comme telle », a assuré le porte-parole. L’organisation s’engage à ne pas relancer de fonctionnalité de résumé sans impliquer les éditeurs. Cette pause reflète la volonté de préserver la confiance des utilisateurs et la rigueur éditoriale, des piliers de la réputation de Wikipédia.