Call of Duty: WWII est retiré du Microsoft Store et du Game Pass PC à cause de graves failles de sécurité

Activision a temporairement retiré Call of Duty: WWII du Microsoft Store et de la version PC du Game Pass après des signalements inquiétants d’utilisateurs dont les ordinateurs auraient été compromis par des pirates. Le retrait du jeu, annoncé vendredi, concerne uniquement les versions PC disponibles via la boutique Microsoft et le Game Pass, les versions sur Steam, Xbox et d’autres plateformes restant accessibles. Activision n’ait pas précisé la cause exacte de ce retrait, mais de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux rapportent des attaques exploitant des failles de sécurité du jeu.

Selon plusieurs sources, ces incidents sont liés à une faille de type exécution de code à distance (RCE), une faille qui permet à un pirate d’installer un logiciel malveillant et de prendre le contrôle de l’ordinateur. Un streamer a partagé une vidéo montrant l’attaque en direct, avec l’apparition de lignes de commande et de messages indiquant que son système avait été piraté. Le problème viendrait du fait que la version de ce Call of Duty: WWII (récemment diffusée sur PC et Xbox Game Pass) contient une ancienne vulnérabilité déjà corrigée dans d’autres versions du jeu. À ce jour, Call of Duty: WWII n’a pas encore été remis en ligne.