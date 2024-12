Call of Duty : un demi-milliard de jeux écoulés pour la célèbre franchise d’Activision !

C’est la journée des gros chiffres, et cette fois il s’agit même plutôt d’un giga-chiffre… qui n’étonnera pourtant pas grand monde. Le Washington Post (via GameKult) a pris sa petite calculatrice et peut certifier que la licence Call of Duty a cumulé près d’un demi-milliards de jeux vendus depuis sa création ! 500 millions de jeux Call of, c’est encore plus fort que GTA (435 millions de ventes), mais c’est un poil moins que Tetris (520 millions). A ce rythme de sorties, le jeu d’Alexey Pajitnov devrait être dépassé dès la fin de l’année 2025.

Loin devant Call of Duty, il y a le plombier Mario, mais c’est au prix d’une sacré contorsion puisque sont comptés ici tous les jeux avec les personnages Mario et Luigi (et qui vont du platformer au puzzle-game en passant par le jeu de course de Kart ou de sport), alors que Call of regroupe uniquement des FPS. Si l’on resserre un peu le focus, on s’aperçoit en fait que les platformers Super Mario uniquement c’est 430 millions de ventes, soit moins que Call of Duty. A noter aussi que la sortie l’an prochain de GTA VI devrait rapidement bouleverser ce classement. On voit mal en effet le jeu de Rockstar Games ne pas dépasser les 100 millions de ventes d’ici les 5 prochaines années, ce qui placerait le titre au delà de la franchise Call of Duty.