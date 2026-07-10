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ChatGPT Atlas : OpenAI met déjà fin à son navigateur Internet

3 min.
10 Juil. 2026 • 9:00
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OpenAI met fin à ChatGPT Atlas, son navigateur Internet lancé en octobre 2025, et redistribue ses fonctionnalités d’intelligence artificielle agentiques dans une extension Chrome ainsi que dans l’application ChatGPT sur ordinateur pour la transformer en « super-app ».

ChatGPT Atlas Agent

ChatGPT Atlas va fermer ses portes

Cette décision intervient après environ neuf mois d’existence pour ChatGPT Atlas, une durée relativement courte qui traduit un changement de cap stratégique chez OpenAI. James Sun, responsable du projet chez OpenAI, a expliqué ce choix dans un message sur X/Twitter: « toutes ces capacités ont été créées à partir de ce que nous avons appris des utilisateurs d’Atlas qui ont fait le pari d’un nouveau navigateur. Vous nous avez appris comment les agents peuvent améliorer la navigation et le travail sur le Web ouvert, et nous appliquons ces enseignements à ces nouveaux produits ».

La nouvelle extension ChatGPT pour Chrome reprend l’essentiel des fonctionnalités qui faisaient la particularité d’Atlas. Elle donne accès au contexte de la page consultée, permet de poser des questions directement liées au contenu affiché, de générer des résumés et de lancer des tâches plus longues sans quitter le navigateur. Cette extension s’inscrit en concurrence frontale avec le panneau latéral de Gemini de Google qui propose une approche similaire directement depuis Chrome.

L’application ChatGPT sur ordinateur reçoit également des améliorations significatives pour compenser la disparition d’Atlas. Un navigateur intégré permet désormais de surfer sur le Web, de se connecter à des comptes, de télécharger des fichiers et d’interagir avec des pages, sans nécessiter d’application séparée. Un navigateur via le cloud complète ce système en exécutant des tâches de manière autonome pour le compte de l’utilisateur, une fonctionnalité pensée pour les usages les plus complexes et chronophages.

La fin de la course aux navigateurs IA indépendants

Ce revirement s’inscrit dans une année marquée par une véritable guerre des navigateurs dopés à l’intelligence artificielle, à laquelle ont participé Perplexity avec Comet, The Browser Company avec Dia, ainsi que Microsoft avec Edge. OpenAI semble désormais acter que cette bataille coûte cher pour un bénéfice limité, préférant intégrer ses agents IA directement dans les outils que les utilisateurs emploient déjà au quotidien.

Cette approche repose sur un principe simple : le navigateur reste une fonctionnalité et non une destination en soi. Plutôt que de convaincre les utilisateurs d’abandonner Chrome (ou un autre navigateur) pour un nouvel outil, OpenAI choisit de s’implanter directement dans l’écosystème dominant. Cette stratégie pourrait inspirer d’autres entreprises d’intelligence artificielle confrontées au même dilemme.

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