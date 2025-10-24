TENDANCES
ChatGPT Atlas : OpenAI tease les nouveautés à venir sur son navigateur IA

24 Oct. 2025 • 20:00
À peine lancé pour concurrencer Google Chrome, le navigateur ChatGPT Atlas d’OpenAI s’apprête déjà une série de mises à jour. Adam Fry, le chef de projet, a détaillé les prochaines fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur et à renforcer les capacités basées sur l’intelligence artificielle.

ChatGPT Atlas Demander A ChatGPT

Les nouveautés à venir dans ChatGPT Atlas

Pour rivaliser avec les leaders du marché, OpenAI prévoit d’intégrer rapidement des fonctionnalités de base. Adam Fry a confirmé l’arrivée imminente des profils utilisateurs. On retrouvera également les groupes d’onglets et un bloqueur de publicités optionnel.

D’autres améliorations de confort, comme un menu pour gérer les favoris en surplus et une liste de raccourcis, sont aussi au programme. La plupart de ces nouveautés devraient être déployées dans les semaines à venir, même si certaines pourraient prendre un peu plus de temps. Des correctifs spécifiques pour le gestionnaire de mots de passe 1Password sont également en cours de développement.

Du mieux pour les fonctions d’intelligence artificielle

Les fonctionnalités IA, qui constituent l’atout majeur de ChatGPT Atlas, ne sont pas en reste. Le mode agent, capable d’exécuter des tâches pour l’utilisateur, bénéficiera de temps de réponse réduits, d’une fonction pause plus stable et d’une meilleure intégration avec des services comme Google Drive et Excel. La barre latérale « Demander à ChatGPT » deviendra plus pratique, permettant de choisir différents modèles d’IA sans quitter sa page de navigation.

L’équipe semble aussi très à l’écoute des retours. Adam Fry a réagi positivement à l’idée de pouvoir copier du texte directement depuis la barre latérale ou de voir le navigateur rouvrir automatiquement les onglets épinglés après un redémarrage. Il précise que d’autres projets impliquant des partenaires sont en cours, mais les projets en question sont confidentiels pour le moment.

En l’état, ChatGPT Atlas reste disponible sur macOS. Les versions pour Windows, iOS et Android arriveront prochainement.

