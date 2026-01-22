TENDANCES
KultureGeek Logiciels ChatGPT Atlas ajoute les groupes d’onglets et une recherche auto
ChatGPT Atlas ajoute les groupes d’onglets et une recherche auto

22 Jan. 2026 • 17:13
OpenAI déploie une nouvelle mise à jour pour ChatGPT Atlas, son navigateur IA, proposant des groupes d’onglets pour mieux organiser les sessions de navigation. Cette version optimise également l’expérience utilisateur en intégrant un mode de recherche automatique qui alterne intelligemment entre les réponses de ChatGPT et les résultats Google.

ChatGPT Atlas Navigateur

Une bascule automatique entre Google et ChatGPT

L’une des nouveautés de la mise à jour concerne le moteur de recherche. ChatGPT Atlas propose un mode Auto capable de déterminer seul la meilleure source pour répondre à une requête de l’utilisateur. Selon la nature de la demande, le logiciel bascule instantanément entre les capacités génératives de ChatGPT et l’indexation traditionnelle de Google.

L’interface des résultats de recherche profite également d’un rafraîchissement visuel. OpenAI a opté pour une nouvelle disposition verticale qui met davantage en évidence les liens sources dans les réponses fournies. Cette modification vise à rendre la consultation des informations plus fluide et intuitive pour l’utilisateur.

Une organisation fluidifiée par les groupes d’onglets

Pour répondre aux besoins de productivité, le navigateur intègre désormais la fonctionnalité des groupes d’onglets. Cet ajout permet aux utilisateurs de classer et de structurer leurs différentes pages Web actives, facilitant ainsi la gestion de sessions de travail complexes.

OpenAI a également apporté des corrections techniques spécifiques à l’interface. Le « mode mini » des onglets verticaux a été réparé et les menus contextuels (avec le clic droit) des onglets ainsi que de la barre d’adresse ont été simplifiés pour plus de clarté.

De plus, OpenAI soigne la transition pour les utilisateurs venant de l’écosystème Apple. Lors de la migration depuis Safari, ChatGPT Atlas invite désormais explicitement à installer l’extension Mots de passe iCloud d’Apple. Le logiciel prend aussi en charge les remplacements de texte natifs du clavier sur macOS directement dans les pages Web.

Cette mise à jour inclut par ailleurs des correctifs de stabilité pour éviter les plantages et des traductions actualisées. Elle fait suite à une précédente mise à jour en novembre qui avait apporté les onglets verticaux et le support des passkeys iCloud. Si ChatGPT Atlas reste exclusif à macOS pour le moment, des versions Windows, iOS et Android sont prévues. OpenAI n’a pas encore communiqué une date précise.

Signaler une erreur dans le texte

