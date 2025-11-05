ChatGPT Atlas : comment OpenAI a développé son navigateur-IA grâce à OWL

Avec le lancement de ChatGPT Atlas, OpenAI transforme la navigation web en une expérience assistée par IA. Au cœur de cette innovation se trouve une architecture inédite : OWL (OpenAI’s Web Layer). Cette couche logicielle sépare le moteur Chromium du navigateur principal afin d’offrir performance, stabilité et intégration poussée de ChatGPT.
Plutôt que de se contenter d’un simple habillage de Chromium, OpenAI a choisi de le faire fonctionner dans un processus à part, appelé « OWL Host », tandis que l’interface utilisateur, bâtie avec SwiftUI et AppKit, reste autonome (« OWL Client »). Résultat : un démarrage quasi immédiat, une meilleure « tenue » en cas de crash et une base de code simplifiée. Cette nouvelle architecture permet notamment d’ouvrir des centaines d’onglets sans ralentissement perceptible.
L’ensemble du système repose sur « IPC via Mojo », le mécanisme de communication propre au projet Chromium. Le client Swift expose une API publique qui contrôle sessions, profils, vues WebView et rendus graphiques. OWL gère également les agents — éléments autonomes capables d’effectuer des tâches complexes — dans un environnement sécurisé et totalement compartimenté. Les données restent isolées, avec des sessions éphémères qui se terminent sans laisser de traces.
En dissociant le moteur Web de l’interface, OpenAI ouvre la voie à une navigation plus intelligente et réactive. Avec Atlas et OWL, la firme pose les bases d’un avenir où le navigateur ne se contente plus d’afficher des pages, mais devient un assistant capable d’analyser finement les requêtes pour proposer un contenu « riche ».
