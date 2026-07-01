Wanted : les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour identifier les hackers de Signal et WhatsApp

Les autorités américaines renforcent leur riposte contre une campagne de cyberespionnage visant des utilisateurs de Signal et WhatsApp. Le département d’État promet jusqu’à 10 millions de dollars de récompense pour toute information permettant d’identifier ou de localiser les membres de deux groupes de pirates informatiques que Washington associe à des intérêts russes.

Une enquête centrée sur des cibles à forte valeur

Le FBI s’intéresse depuis plusieurs mois à des opérations de hameçonnage visant notamment des responsables gouvernementaux actuels ou anciens, des militaires, des figures politiques et des journalistes. Les enquêteurs estiment que des milliers de comptes de messagerie chiffrée auraient été compromis dans le cadre de cette campagne internationale.

Les deux groupes sont suivis sous les identifiants UNC5792 et UNC4221. Selon les autorités américaines, le premier serait lié aux gardes-frontières du FSB, le service de sécurité russe, tandis que le second agirait pour le renseignement militaire russe.

Le phishing plutôt qu’une faille de Signal ou WhatsApp

L’attaque ne reposerait pas sur une rupture du chiffrement de bout en bout des applications. Les pirates cherchent plutôt à manipuler leurs victimes avec des messages se faisant passer pour des communications officielles d’assistance ou de sécurité.

Ces faux messages invitent les utilisateurs à cliquer sur un lien, à transmettre un code de vérification ou à partager des informations liées à leur compte. Les attaquants peuvent ensuite associer leur propre appareil à la messagerie de la cible, voire prendre le contrôle complet du compte et en exclure le propriétaire.

La vigilance reste la principale protection

Cette campagne rappelle que le chiffrement protège le contenu des échanges, mais ne peut pas empêcher un utilisateur de remettre lui-même l’accès à son compte à un tiers malveillant. Signal et WhatsApp ne demandent pas de codes secrets par message ou par e-mail. Face à une alerte inhabituelle, il est donc préférable de vérifier directement les réglages de sécurité de l’application plutôt que de suivre un lien reçu d’un tiers.