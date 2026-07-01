TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Wanted : les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour identifier les hackers de Signal et WhatsApp
Internet

Wanted : les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour identifier les hackers de Signal et WhatsApp

3 min.
1 Juil. 2026 • 12:40
0

Les autorités américaines renforcent leur riposte contre une campagne de cyberespionnage visant des utilisateurs de Signal et WhatsApp. Le département d’État promet jusqu’à 10 millions de dollars de récompense pour toute information permettant d’identifier ou de localiser les membres de deux groupes de pirates informatiques que Washington associe à des intérêts russes.

Une enquête centrée sur des cibles à forte valeur

Le FBI s’intéresse depuis plusieurs mois à des opérations de hameçonnage visant notamment des responsables gouvernementaux actuels ou anciens, des militaires, des figures politiques et des journalistes. Les enquêteurs estiment que des milliers de comptes de messagerie chiffrée auraient été compromis dans le cadre de cette campagne internationale.

Wanted

Les deux groupes sont suivis sous les identifiants UNC5792 et UNC4221. Selon les autorités américaines, le premier serait lié aux gardes-frontières du FSB, le service de sécurité russe, tandis que le second agirait pour le renseignement militaire russe.

Le phishing plutôt qu’une faille de Signal ou WhatsApp

L’attaque ne reposerait pas sur une rupture du chiffrement de bout en bout des applications. Les pirates cherchent plutôt à manipuler leurs victimes avec des messages se faisant passer pour des communications officielles d’assistance ou de sécurité.

Ces faux messages invitent les utilisateurs à cliquer sur un lien, à transmettre un code de vérification ou à partager des informations liées à leur compte. Les attaquants peuvent ensuite associer leur propre appareil à la messagerie de la cible, voire prendre le contrôle complet du compte et en exclure le propriétaire.

La vigilance reste la principale protection

Cette campagne rappelle que le chiffrement protège le contenu des échanges, mais ne peut pas empêcher un utilisateur de remettre lui-même l’accès à son compte à un tiers malveillant. Signal et WhatsApp ne demandent pas de codes secrets par message ou par e-mail. Face à une alerte inhabituelle, il est donc préférable de vérifier directement les réglages de sécurité de l’application plutôt que de suivre un lien reçu d’un tiers.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Hack Piratage Internet

Le FBI estime que la cybercriminalité coûte 21 milliards de dollars par an aux États-Unis

Hacker Ordinateur Smartphone Logiciels

Un hacker présumé au service de Pékin extradé vers les États-Unis après une série d’attaques

Kash Patel Internet

Des hackers liés à l’Iran revendiquent l’accès à la messagerie personnelle du directeur du FBI Kash Patel

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Jeux PlayStation Disques Jeux vidéo

PlayStation annonce la fin des jeux vidéo physiques dès 2028

1 Juil. 2026 • 15:05
1
Intelligence artificielle

Le patron de la CIA compare l’IA de pointe à des « armes nucléaires numériques »

1 Juil. 2026 • 14:10
0 Internet

John Ratcliffe, directeur de la CIA, a publiquement comparé les modèles d’intelligence artificielle les plus avancés à...

Orange 5G Logo

Orange propose un forfait 5G gratuit, mais il faut faire vite

1 Juil. 2026 • 11:11
0 Mobiles / Tablettes

En ce 1er juillet 2026, Orange relance son opération permettant d’avoir un forfait 5G gratuit afin de tester son réseau mobile. Il y...

biohub

Biohub, un hub scientifique d’IA soutenu par Zuckerberg, dévoile une cartographie de 1,1 milliard de protéines

1 Juil. 2026 • 10:50
0 Science

Biohub, l’organisation scientifique soutenue par Mark Zuckerberg et Priscilla Chan, met à disposition un nouvel ensemble d’outils...

Claude Logo

Claude Fable 5 est de retour : Anthropic obtient le feu vert des États-Unis

1 Juil. 2026 • 9:32
0 Internet

Anthropic remet en ligne aujourd’hui son modèle d’intelligence artificielle Claude Fable 5 après la levée des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Beats Solo Buds : un nouveau coloris orange exclusif… uniquement aux États-Unis et au Japon

Beats Solo Buds : un nouveau coloris orange exclusif… uniquement aux États-Unis et au Japon

1 Jul. 2026 • 14:15

image de l'article Apple Arcade accueille 5 nouveaux jeux, dont Family Feud Pocket et Pocket City 2+ (sortie App Store)

Apple Arcade accueille 5 nouveaux jeux, dont Family Feud Pocket et Pocket City 2+ (sortie App Store)

1 Jul. 2026 • 12:40

image de l'article Gemini Spark arrive sur Mac : Google veut automatiser les tâches avec son agent IA

Gemini Spark arrive sur Mac : Google veut automatiser les tâches avec son agent IA

1 Jul. 2026 • 11:15

image de l'article iPhone 18 Pro : le modem Apple C2 ne serait pas pour tous les pays

iPhone 18 Pro : le modem Apple C2 ne serait pas pour tous les pays

1 Jul. 2026 • 10:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site