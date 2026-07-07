DeepSeek développerait sa propre puce d’IA pour réduire sa dépendance à Nvidia et Huawei

DeepSeek pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans sa stratégie technologique. Selon Reuters, la jeune pousse chinoise travaillerait sur sa propre puce d’intelligence artificielle, dédiée à l’inférence, c’est-à-dire à l’exécution des modèles une fois leur entraînement terminé. L’objectif serait de réduire sa dépendance aux composants de Nvidia et de Huawei, dans un contexte de restrictions américaines sur les technologies les plus avancées.

Une puce pensée pour faire fonctionner les modèles IA

Le projet ne viserait pas l’entraînement de futurs grands modèles, une tâche qui exige encore des capacités de calcul colossales. Cap donc sur l’inférence, qui correspond au moment où un assistant répond à une question, génère du texte ou traite une demande utilisateur. Ce segment prend une importance croissante, car il peut être optimisé avec des puces moins énergivores et moins coûteuses que les GPU généralistes.

DeepSeek aurait engagé des discussions avec des sociétés spécialisées dans la conception de semi-conducteurs, la fabrication de puces et la mémoire. L’entreprise aurait également renforcé discrètement ses recrutements d’ingénieurs, sans publier certaines offres sur les plateformes habituelles.

Un enjeu stratégique pour l’IA chinoise

La démarche de DeepSeek s’inscrit dans un effort global de la Chine pour développer une chaîne technologique moins dépendante des technologies américaines. Les restrictions américaines limitent l’accès des entreprises chinoises aux puces Nvidia les plus performantes et aux capacités de production les plus avancées. DeepSeek a déjà utilisé des composants de Nvidia et de Huawei, mais une solution interne lui donnerait davantage de contrôle sur ses coûts, ses déploiements et son évolution technique.

Le projet n’en est encore qu’à ses tout débuts. Concevoir une puce compétitive demande plusieurs années, des investissements considérables et un accès fiable à la mémoire à très haute bande passante, un autre domaine affecté par les contrôles américains.

Une tendance mondiale vers les puces maison

DeepSeek ne serait pas seule à suivre cette voie de l’indépendance technologique. Les grandes entreprises d’IA cherchent elles aussi à maîtriser davantage le matériel derrière leurs modèles afin de limiter leur dépendance à Nvidia. Pour DeepSeek, l’enjeu dépasse cependant la réduction des coûts : il s’agit aussi de consolider son statut de champion chinois de l’IA dans un marché devenu extrêmement concurrentiel.