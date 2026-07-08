Meta bloquera la caméra de ses lunettes connectées si la LED d’enregistrement est masquée

Meta tente de répondre aux critiques visant ses lunettes connectées dopées à l’IA. L’entreprise annonce une mise à jour obligatoire destinée à désactiver automatiquement la caméra lorsqu’une altération de la LED d’enregistrement est détectée. Cette mesure vise à empêcher les utilisateurs de filmer discrètement en masquant ou en détruisant le voyant censé prévenir les personnes autour d’eux.

Une LED blanche comme signal de confidentialité

Les lunettes de Meta intègrent un indicateur lumineux blanc, appelé « capture LED ». Celui-ci clignote brièvement lors d’une photo et reste actif pendant l’enregistrement vidéo. Meta rappelle que ce voyant ne dispose d’aucun interrupteur, car il doit permettre aux personnes présentes de savoir qu’une capture est en cours.

Jusqu’ici, les modèles récents pouvaient déjà désactiver la caméra si le système détectait que la LED était simplement couverte. Mais des moddeurs ont trouvé des méthodes plus radicales, allant jusqu’à modifier physiquement ou détruire le voyant. Certains proposaient même ces services contre rémunération.

Meta veut sanctionner les services de « modification »

La nouvelle mise à jour va plus loin : si les lunettes repèrent une intervention matérielle sur la LED, les fonctions photo et vidéo seront bloquées. L’appareil ne pourra les réactiver que lorsque le système estimera que l’indicateur de capture fonctionne correctement.

Meta affirme également supprimer les annonces, publications et offres Marketplace faisant la promotion de services de modification de la LED. L’entreprise menace de bannir les comptes concernés et d’engager des actions juridiques contre les sociétés ou individus qui commercialisent ce type d’intervention, y compris en dehors de ses propres plateformes.

Un enjeu central pour les lunettes IA

Cette décision intervient alors que les lunettes connectées suscitent de nouvelles inquiétudes relatives aux risques de « surveillance discrète » dans les espaces publics. Meta cherche ainsi à démontrer que ses appareils peuvent intégrer des garde-fous techniques crédibles. Reste à savoir si ces protections suffiront à rassurer les utilisateurs, les autorités et surtout les personnes filmées sans forcément en avoir conscience.