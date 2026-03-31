Meta Ray-Ban : Meta dévoile ses lunettes connectées avec verres correcteurs

Meta commercialise deux nouvelles paires de lunettes connectées (Optics Styles) en collaboration avec Ray-Ban conçues pour les porteurs de verres correcteurs : le modèle rectangulaire Blayzer et le modèle rond Scriber, disponibles en précommande pour 469 euros.

Des lunettes connectées pensées pour l’optique

Ce qui distingue ces montures des Ray-Ban classiques n’est pas qu’esthétique. Les paires Blayzer et Scriber embarquent des charnières à extension prolongée (absentes de la gamme standard jusqu’ici), des plaquettes de nez interchangeables et des embouts de branches ajustables pour permettre aux opticiens d’affiner le réglage. Les coloris disponibles incluent le noir mat, le noir transparent, l’olive foncé, le gris glacier et ce que Meta appelle « terre d’ombre ».

Pour l’ordonnance et les verres correcteurs, Meta franchit un cap notable. Les lunettes Ray-Ban connectées classiques se limitaient à ±6 dioptries, insuffisant pour une large partie des porteurs. Les paires Blayzer et Scriber proposent une plage sans restriction, bien que les limites concrètes varient selon le revendeur. Pour les commandes passées directement sur le site de Meta, la limite de ±6 s’applique toujours. Au-delà, les clients devront se rendre en magasin ou chez un opticien. Meta positionne cette offre comme une réponse à l’un des freins réels à l’adoption des lunettes connectées, aux côtés des questions de vie privée et d’utilisation détournée qui ont régulièrement terni l’image de la gamme.

Nutrition IA, WhatsApp et jeux pour les utilisateurs existants

Meta accompagne ce lancement de plusieurs mises à jour logicielles. Cet été, les Ray-Ban permettront de photographier un repas via commande vocale et d’enregistrer automatiquement ses apports nutritionnels dans l’application Meta AI. À terme, Meta annonce que cette journalisation se déclenchera sans commande vocale.

Les résumés de conversations dans WhatsApp rejoignent le programme Early Access avec un traitement entièrement sur l’appareil et un chiffrement de bout en bout. Les utilisateurs des lunettes Meta Display bénéficient quant à eux de deux nouveaux jeux exploitant : 2048 et le jeu de plateforme GOAT, disponibles dès maintenant. La fonction d’écriture manuscrite neurale s’étendra plus largement dans les semaines à venir et ajoutera la prise en charge d’iMessage d’Apple. La navigation virage par virage couvrira l’ensemble des villes américaines en mai.