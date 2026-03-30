TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Meta préparerait de nouvelles lunettes Ray-Ban pour les utilisateurs de verres correcteurs
Matériel

Meta préparerait de nouvelles lunettes Ray-Ban pour les utilisateurs de verres correcteurs

3 min.
30 Mar. 2026 • 12:40
0

Meta poursuivrait l’extension de sa gamme de lunettes connectées avec deux nouveaux modèles pensés directement pour les porteurs de verres correcteurs. D’après les dernières informations relayées aux États-Unis, le groupe travaillerait sur des déclinaisons de ses lunettes IA conçues plus spécifiquement pour les porteurs de lunettes de vue, avec des montures adaptées à un usage quotidien et à une clientèle qui ne cherche pas seulement un accessoire technologique mais bien une véritable monture correctrice.

Meta veut élargir le public de ses lunettes connectées

Jusqu’ici, les lunettes intelligentes commercialisées par Meta avec Ray-Ban pouvaient déjà être configurées avec des verres correcteurs. Les futurs modèles évoqués marqueraient une inflexion : cette fois, les produits seraient pensés dès l’origine pour répondre aux attentes des utilisateurs ayant besoin d’une correction visuelle. Les Meta Ray-Ban pourraient alors quitter leur statut de gadget premium pour s’installer dans le quotidien d’un public beaucoup plus large.

Ray Ban Meta

Les premières indiscrétions évoquent deux styles de monture, l’un plus rectangulaire, l’autre plus arrondi. Ce repositionnement esthétique est loin d’être anodin sachant que sur le marché de l’optique, le design reste un facteur décisif surtout lorsqu’il s’agit de convaincre des clients qui portent leurs lunettes toute la journée.

Une offensive qui ne correspondrait pas encore à une vraie nouvelle génération

Autre élément à prendre en compte, ces modèles ne seraient pas considérés comme une rupture technologique majeure. Il ne s’agirait pas, à ce stade, d’une nouvelle génération complète de lunettes Meta mais plutôt d’une extension de gamme ciblée. En d’autres termes, Meta chercherait moins à bouleverser la fiche technique qu’à rendre son offre toujours plus crédible dans le segment de l’optique correctrice.

Des indices techniques repérés avant l’annonce

Des dépôts réglementaires repérés récemment ont alimenté les spéculations autour de produits connus sous les noms de code Scriber et Blazer. Ces références laissent penser que le lancement commercial se rapproche. En revanche, rien n’indique encore que ces nouvelles lunettes destinées aux porteurs de verres correcteurs embarqueront d’emblée les fonctions d’affichage les plus avancées évoquées pour d’autres projets plus ambitieux de Meta.

Lunettes Ray-Ban Meta

Un virage stratégique pour l’avenir des lunettes IA

Mark Zuckerberg a déjà laissé entendre que les lunettes dopées à l’intelligence artificielle pourraient à terme devenir la norme pour une immense partie des utilisateurs, en particulier parmi les personnes portant déjà des lunettes ou des lentilles. Cette vision industrielle repose sur une idée simple : l’adoption de masse passera d’abord par des objets utiles, discrets et compatibles avec les besoins réels du quotidien des utilisateurs. Et comme les porteurs de lunettes sont déjà habitués à avoir h24 quelque chose sur le nez…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Lunettes Ray-Ban Meta Matériel

Ray-Ban Meta : deux nouvelles lunettes connectées-IA en préparation

Meta smart glasses with Display Matériel

Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

Meta Celeste 2 Matériel

Meta Celeste : une énorme fuite dévoile les futures lunettes AR de Meta et son bracelet de contrôle

Meta Oakley Mbappé Matériel

Meta dévoile les lunettes connectées Oakley x Meta… dont l’ambassadeur sera Mbappé en France !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Scaley robot

Data centers : des robots-chiens assurent la sécurité de ces infrastructures critiques

30 Mar. 2026 • 11:15
0 Science

Longtemps perçus comme une simple curiosité technologique ou une démo de robotique avancée, les robots-chiens prennent...

Project Hail Mary

Project Hail Mary (Projet Dernière Chance) : le film de S.F avec Ryan Gosling est un triomphe pour Amazon MGM

30 Mar. 2026 • 9:45
0 Geekeries

Amazon MGM Studios tient enfin son triomphe en salles. Avec Project Hail Mary, le groupe signe non seulement le plus gros lancement cinéma de son...

Google Gemini Logo

Google Gemini peut importer les données de ChatGPT, Claude et d’autres IA

29 Mar. 2026 • 22:16
3 Internet

Changer de chatbot IA a toujours signifié une chose : repartir de zéro et donc abandonner des mois de contexte accumulé. Google vient...

Dominic McLaughlin Harry Potter

Harry Potter : la bande-annonce de la série établit un record de vues pour HBO

28 Mar. 2026 • 7:53
9 Geekeries

HBO a mis en ligne cette semaine la bande-annonce de sa série Harry Potter à l’école des sorciers et il se trouve qu’elle...

Reseaux Sociaux TikTok YouTube X Twitter Instagram Facebook

L’Autriche va interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans

27 Mar. 2026 • 20:58
0 Internet

L’Autriche a annoncé aujourd’hui l’interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 14 ans, fruit d’un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iMac OLED : Apple préparerait enfin le basculement vers l’OLED à l’horizon 2029-2030

iMac OLED : Apple préparerait enfin le basculement vers l’OLED à l’horizon 2029-2030

30 Mar. 2026 • 12:40

image de l'article The Elder Scrolls: Blades disparait de l’App Store : les serveurs seront arrêtés cet été

The Elder Scrolls: Blades disparait de l’App Store : les serveurs seront arrêtés cet été

30 Mar. 2026 • 11:15

image de l'article Apple Vision Pro : les BBC Proms et la musique classique en vidéo immersive

Apple Vision Pro : les BBC Proms et la musique classique en vidéo immersive

30 Mar. 2026 • 9:45

image de l'article Eddy Cue parle des 50 ans d’Apple et privilégie la qualité à la quantité

Eddy Cue parle des 50 ans d’Apple et privilégie la qualité à la quantité

30 Mar. 2026 • 8:07

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site