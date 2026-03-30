Meta préparerait de nouvelles lunettes Ray-Ban pour les utilisateurs de verres correcteurs

Meta poursuivrait l’extension de sa gamme de lunettes connectées avec deux nouveaux modèles pensés directement pour les porteurs de verres correcteurs. D’après les dernières informations relayées aux États-Unis, le groupe travaillerait sur des déclinaisons de ses lunettes IA conçues plus spécifiquement pour les porteurs de lunettes de vue, avec des montures adaptées à un usage quotidien et à une clientèle qui ne cherche pas seulement un accessoire technologique mais bien une véritable monture correctrice.

Meta veut élargir le public de ses lunettes connectées

Jusqu’ici, les lunettes intelligentes commercialisées par Meta avec Ray-Ban pouvaient déjà être configurées avec des verres correcteurs. Les futurs modèles évoqués marqueraient une inflexion : cette fois, les produits seraient pensés dès l’origine pour répondre aux attentes des utilisateurs ayant besoin d’une correction visuelle. Les Meta Ray-Ban pourraient alors quitter leur statut de gadget premium pour s’installer dans le quotidien d’un public beaucoup plus large.

Les premières indiscrétions évoquent deux styles de monture, l’un plus rectangulaire, l’autre plus arrondi. Ce repositionnement esthétique est loin d’être anodin sachant que sur le marché de l’optique, le design reste un facteur décisif surtout lorsqu’il s’agit de convaincre des clients qui portent leurs lunettes toute la journée.

Une offensive qui ne correspondrait pas encore à une vraie nouvelle génération

Autre élément à prendre en compte, ces modèles ne seraient pas considérés comme une rupture technologique majeure. Il ne s’agirait pas, à ce stade, d’une nouvelle génération complète de lunettes Meta mais plutôt d’une extension de gamme ciblée. En d’autres termes, Meta chercherait moins à bouleverser la fiche technique qu’à rendre son offre toujours plus crédible dans le segment de l’optique correctrice.

Des indices techniques repérés avant l’annonce

Des dépôts réglementaires repérés récemment ont alimenté les spéculations autour de produits connus sous les noms de code Scriber et Blazer. Ces références laissent penser que le lancement commercial se rapproche. En revanche, rien n’indique encore que ces nouvelles lunettes destinées aux porteurs de verres correcteurs embarqueront d’emblée les fonctions d’affichage les plus avancées évoquées pour d’autres projets plus ambitieux de Meta.

Un virage stratégique pour l’avenir des lunettes IA

Mark Zuckerberg a déjà laissé entendre que les lunettes dopées à l’intelligence artificielle pourraient à terme devenir la norme pour une immense partie des utilisateurs, en particulier parmi les personnes portant déjà des lunettes ou des lentilles. Cette vision industrielle repose sur une idée simple : l’adoption de masse passera d’abord par des objets utiles, discrets et compatibles avec les besoins réels du quotidien des utilisateurs. Et comme les porteurs de lunettes sont déjà habitués à avoir h24 quelque chose sur le nez…