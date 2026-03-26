Ray-Ban Meta : deux nouvelles lunettes connectées-IA en préparation

Meta semble préparer une nouvelle offensive sur le marché des lunettes connectées. Deux modèles inédits, baptisés Ray-Ban Meta Scriber et Ray-Ban Meta Blazer, viennent d’apparaître dans des documents de certification de la FCC aux États-Unis. Point important, les appareils décrits seraient bel et bien des unités de production, et non de simples prototypes.

Des indices concrets dans les dépôts de certification

Les dossiers mentionnent deux références distinctes et un changement de nomenclature notable. Là où les premières générations utilisaient des numéros de modèle de la série RW4xxx, ces nouveaux produits basculent vers RW7001 et RW7002. Un saut qui suggère une itération matérielle plus qu’un simple rafraîchissement « cosmétique ».

Blazer en deux tailles, étui de charge au programme

Le modèle Blazer serait décliné en deux formats, standard et large, ce qui lui permettrait de s’adapter à davantage de morphologies. Les tests citent aussi un étui de charge, comme sur la génération actuelle, signe que Meta conserve une logique « always-on » et mise sur l’autonomie continue au quotidien.

Une annonce possiblement imminente

Meta n’a encore rien confirmé, mais l’historique du produit joue en faveur d’un calendrier serré : par le passé, l’écart entre un dépôt FCC et la commercialisation n’a parfois été que de quelques semaines. Le contexte semble en plus particulièrement favorable : EssilorLuxottica a récemment indiqué que les ventes de lunettes Meta ont fortement accéléré en 2025, les analystes tablant sur plusieurs millions d’unités écoulées.

Ce que Meta garde encore sous silence

Reste a savoir quelles seront les nouveautés embarquées par ces nouveaux modèles. Les pistes d’améliorations sont nombreuses (capteur caméra, meilleure captation audio, autonomie renforcée, fonctions IA plus riches), et comme il est de coutume, les documents de la FCC sont caviardés à l’endroit des spécifications techniques, ce qui ne permet pas de trancher. Nul doute enfin que les fonctions de confidentialité de ces nouveaux modèles seront aussi scrutées de près, Meta traversant actuellement une période de troubles judiciaires pour ne pas avoir suffisamment protégé les mineurs en ligne.