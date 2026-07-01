Vinton Cerf, le « père de l’Internet », prend sa retraite après plus de 20 ans chez Google

Vinton Cerf, l’un des principaux architectes de l’Internet moderne, va quitter Google après plus de vingt ans passés au poste de vice-président et chief internet evangelist. À 83 ans, Cerf met un terme à une carrière exceptionnelle, marquée par la création des protocoles TCP/IP avec Robert Kahn, fondation technique du réseau mondial tel qu’il existe encore aujourd’hui.

Un pionnier des protocoles qui ont relié les réseaux

Dès les années 1970, Vinton Cerf participe à la conception de TCP/IP, un ensemble de règles permettant à des réseaux informatiques différents de communiquer entre eux. Cette avancée a rendu possible l’expansion progressive d’Internet, bien avant l’apparition du Web, des smartphones et des grandes plateformes numériques.

Son travail lui a valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Turing et la Presidential Medal of Freedom. Depuis son arrivée chez Google en 2005, Cerf a défendu l’ouverture du réseau, l’interopérabilité des technologies et la nécessité de bâtir des infrastructures durables.

L’IA agentique devra aussi parler un langage commun

Lors d’une intervention à la conférence Open Frontier, Vinton Cerf a estimé que la montée des agents IA allait pousser les entreprises à adopter de nouveaux standards communs : « Le modèle agentique de l’IA, avec plusieurs agents provenant de différentes sources et interagissant entre eux, va imposer la composabilité, l’interopérabilité et la standardisation ».

Pour Cerf, le langage naturel ne suffira pas à coordonner des logiciels autonomes. « L’anglais n’est pas forcément le meilleur choix », a ajouté le VP de Google, évoquant l’ ambiguïté du langage naturel et le besoin de précision lorsque plusieurs agents doivent prendre des décisions ensemble.

Un héritage qui dépasse largement Google

Le départ de Vinton Cerf intervient alors que l’industrie technologique cherche à éviter que l’IA ne devienne un écosystème fermé et dominé par quelques acteurs. Le parcours de Vinton Cerf rappelle qu’Internet s’est imposé grâce à des protocoles partagés : une leçon qui pourrait peser sur la prochaine génération de services intelligents et autonomes.