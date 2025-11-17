Meta et Google repoussent leurs projets de câbles sous-marins face aux risques géopolitiques

Les ambitions de Meta et Google concernant de gigantesques réseaux de câbles sous-marins connaissent un sérieux contretemps. Selon plusieurs sources proches de l’industrie, les deux géants américains font face à une accumulation de freins techniques, réglementaires et surtout géopolitiques dans une zone devenue critique pour les infrastructures numériques : la mer Rouge.

2Africa : le méga-projet de Meta remis en question

Le projet 2Africa, présentée en 2020 comme l’un des câbles les plus vastes au monde, devait encercler le continent africain et relier l’Europe, l’Asie et l’Afrique via plus de 45 000 kilomètres de fibre optique. Mais la partie sud de la mer Rouge reste toujours inaccessible. Les tensions régionales, les difficultés pour obtenir des autorisations locales et la multiplication des zones de conflit rendent le déploiement impossible à ce stade.

Meta reconnaît faire face à un ensemble « de facteurs opérationnels et de risques géopolitiques » qui ralentissent un projet pourtant vital pour l’accès à Internet sur le continent africain.

Google Blue-Raman : un calendrier repoussé sans nouvelle date

Quant au câble Blue-Raman soutenu par Google, ce dernier devait connecter l’Europe à l’Inde en passant par plusieurs pays du Moyen-Orient. Initialement prévu pour 2024, le projet n’a toujours pas atteint la phase d’exploitation. Les difficultés d’installation dans des zones sensibles, aggravées par des attaques répétées contre les navires de pose, ont forcé les ingénieurs à modifier leur trajectoire.

Un secteur sous pression

Les opérateurs de câbles doivent désormais acheter de la capacité sur d’autres infrastructures pour éviter la saturation du trafic. Les spécialistes rappellent également que, même une fois installés, les câbles restent vulnérables aux catastrophes naturelles, aux tempêtes ou bien encore aux activités humaines comme la pêche industrielle.

Alors que la demande mondiale en connectivité explose, ces retards rappellent à quel point le numérique dépend encore de conditions géopolitiques instables… au moment où les équilibres entre grandes puissance semblent s’être rompus.