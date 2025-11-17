TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Meta et Google repoussent leurs projets de câbles sous-marins face aux risques géopolitiques
Internet

Meta et Google repoussent leurs projets de câbles sous-marins face aux risques géopolitiques

17 Nov. 2025 • 18:52
0

Les ambitions de Meta et Google concernant de gigantesques réseaux de câbles sous-marins connaissent un sérieux contretemps. Selon plusieurs sources proches de l’industrie, les deux géants américains font face à une accumulation de freins techniques, réglementaires et surtout géopolitiques dans une zone devenue critique pour les infrastructures numériques : la mer Rouge.

2Africa : le méga-projet de Meta remis en question

Le projet 2Africa, présentée en 2020 comme l’un des câbles les plus vastes au monde, devait encercler le continent africain et relier l’Europe, l’Asie et l’Afrique via plus de 45 000 kilomètres de fibre optique. Mais la partie sud de la mer Rouge reste toujours inaccessible. Les tensions régionales, les difficultés pour obtenir des autorisations locales et la multiplication des zones de conflit rendent le déploiement impossible à ce stade.
Meta reconnaît faire face à un ensemble « de facteurs opérationnels et de risques géopolitiques » qui ralentissent un projet pourtant vital pour l’accès à Internet sur le continent africain.

cable sous-marin

Google Blue-Raman : un calendrier repoussé sans nouvelle date

Quant au câble Blue-Raman soutenu par Google, ce dernier devait connecter l’Europe à l’Inde en passant par plusieurs pays du Moyen-Orient. Initialement prévu pour 2024, le projet n’a toujours pas atteint la phase d’exploitation. Les difficultés d’installation dans des zones sensibles, aggravées par des attaques répétées contre les navires de pose, ont forcé les ingénieurs à modifier leur trajectoire.

Un secteur sous pression

Les opérateurs de câbles doivent désormais acheter de la capacité sur d’autres infrastructures pour éviter la saturation du trafic. Les spécialistes rappellent également que, même une fois installés, les câbles restent vulnérables aux catastrophes naturelles, aux tempêtes ou bien encore aux activités humaines comme la pêche industrielle.

Alors que la demande mondiale en connectivité explose, ces retards rappellent à quel point le numérique dépend encore de conditions géopolitiques instables… au moment où les équilibres entre grandes puissance semblent s’être rompus.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Scale Hors-Sujet

Après l’investissement massif de Meta, Google mettrait fin à son partenariat avec Scale AI

cable sous-marin Internet

Meta confirme le projet Waterworth d’un immense câble réseau sous-marin

GAFAM Hors-Sujet

Apple, Google, Amazon… vers une taxe GAFAM de 15 % ?

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Carte Vitale Application

La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France

17 Nov. 2025 • 22:39
0 Applications

L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à...

X Twitter Logo

X (Twitter) lance Chat, sa messagerie sécurisée de bout en bout

17 Nov. 2025 • 20:51
0 Internet

Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui...

Death Stranding 2 On the Beach

Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie

17 Nov. 2025 • 19:44
1 Jeux vidéo

Les jeux nommés aux Game Awards 2025 viennent d’être annoncés. Cette cérémonie annuelle, qui peut être...

Starship V2

Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an

17 Nov. 2025 • 19:29
0 Science

Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce...

Xbox Partner Preview

Xbox Partner Preview annoncé pour cette semaine avec plusieurs jeux

17 Nov. 2025 • 17:55
0 Jeux vidéo

Microsoft donne rendez-vous le 20 novembre à 19 heures pour un nouveau Xbox Partner Preview. Ce sera l’occasion de découvrir des jeux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.2 : changer Siri par un autre assistant se prépare en Europe

iOS 26.2 : changer Siri par un autre assistant se prépare en Europe

17 Nov. 2025 • 22:03

image de l'article « Le Mac n’a jamais été aussi performant » dit Apple, 5 ans après les puces Apple Silicon

« Le Mac n’a jamais été aussi performant » dit Apple, 5 ans après les puces Apple Silicon

17 Nov. 2025 • 20:27

image de l'article iOS 26.2 propose un accès temporaire à AirDrop avec un code

iOS 26.2 propose un accès temporaire à AirDrop avec un code

17 Nov. 2025 • 20:00

image de l'article Bêta 3 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2

Bêta 3 pour iOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 et tvOS 26.2

17 Nov. 2025 • 19:12

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site