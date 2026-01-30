DeepSeek autorisé à acheter les puces NVIDIA H200 : la Chine accélère dans la course à l’IA

Profitant d’un assouplissement des conditions d’imporations américaines, la Chine accélère le pas. Selon plusieurs informations concordantes, Pékin a donné son feu vert au géant local DeepSeek pour acquérir les puissantes puces H200 de NVIDIA, un feu vert qui s’étend également à ByteDance, Alibaba et Tencent. Au total, jusqu’à 400 000 GPU pourraient être concernés, sous réserve de conditions finales encore en cours de validation.

Un feu vert sous conditions politiques et commerciales

Les autorités chinoises n’ont pas encore officialisé tous les critères imposés aux entreprises concernées, ce qui pourrait retarder la livraison effective des composants. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, a d’ailleurs indiqué que son entreprise n’avait pas encore reçu de commandes fermes, et estime que « les licences sont toujours en cours de finalisation du côté chinois ».

Cette décision s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe. Au mois de décembre 2025, Washington a autorisé NVIDIA à vendre ses processeurs H200 à certaines entreprises chinoises dûment contrôlées en échange d’un tarif douanier de 25 % (ce qui est déjà beaucoup). Jusque-là, Pékin avait plutôt découragé l’achat de puces américaines, notamment les modèles H20 jugés moins performants.

Pourquoi la H200 attire autant les géants chinois

La H200 est aujourd’hui la seconde puce la plus puissante de NVIDIA, juste derrière la B200, et offrirait des performances jusqu’à six fois supérieures à celles de la H20. Malgré les efforts de la Chine pour renforcer son autonomie technologique — notamment via Huawei ou Baidu — les solutions locales peinent encore à rivaliser avec les GPU de NVIDIA pour l’entraînement de modèles d’IA à grande échelle.

Un responsable du secteur résume la situation ainsi : « La priorité est d’accélérer l’innovation, même si cela implique encore une dépendance temporaire aux technologies étrangères ».

Des enjeux stratégiques et sécuritaires persistants

Aux États-Unis, cette autorisation suscite déjà des interrogations. Un élu américain a récemment accusé NVIDIA d’avoir indirectement aidé DeepSeek à développer des modèles d’IA ensuite utilisés à des fins militaires, une accusation qui pourrait raviver les tensions autour de l’exportation de technologies sensibles.

Pour la Chine, ces acquisitions pourraient néanmoins représenter un levier décisif pour rattraper son retard dans certains segments clés de l’IA générative et du calcul haute performance. À moyen terme, elles pourraient aussi accélérer la montée en puissance d’alternatives nationales capables de rivaliser avec les géants occidentaux… voire de les dépasser à terme ; c’est d’ailleurs la prévision de nombre de spécialistes de l’IA.