TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech DeepSeek autorisé à acheter les puces NVIDIA H200 : la Chine accélère dans la course à l’IA
Business Tech

DeepSeek autorisé à acheter les puces NVIDIA H200 : la Chine accélère dans la course à l’IA

3 min.
30 Jan. 2026 • 16:45
0

Profitant d’un assouplissement des conditions d’imporations américaines, la Chine accélère le pas. Selon plusieurs informations concordantes, Pékin a donné son feu vert au géant local DeepSeek pour acquérir les puissantes puces H200 de NVIDIA, un feu vert qui s’étend également à ByteDance, Alibaba et Tencent. Au total, jusqu’à 400 000 GPU pourraient être concernés, sous réserve de conditions finales encore en cours de validation.

Un feu vert sous conditions politiques et commerciales

Les autorités chinoises n’ont pas encore officialisé tous les critères imposés aux entreprises concernées, ce qui pourrait retarder la livraison effective des composants. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, a d’ailleurs indiqué que son entreprise n’avait pas encore reçu de commandes fermes, et estime que « les licences sont toujours en cours de finalisation du côté chinois ».

DeepSeek Logo

Cette décision s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe. Au mois de décembre 2025, Washington a autorisé NVIDIA à vendre ses processeurs H200 à certaines entreprises chinoises dûment contrôlées en échange d’un tarif douanier de 25 % (ce qui est déjà beaucoup). Jusque-là, Pékin avait plutôt découragé l’achat de puces américaines, notamment les modèles H20 jugés moins performants.

Pourquoi la H200 attire autant les géants chinois

La H200 est aujourd’hui la seconde puce la plus puissante de NVIDIA, juste derrière la B200, et offrirait des performances jusqu’à six fois supérieures à celles de la H20. Malgré les efforts de la Chine pour renforcer son autonomie technologique — notamment via Huawei ou Baidu — les solutions locales peinent encore à rivaliser avec les GPU de NVIDIA pour l’entraînement de modèles d’IA à grande échelle.

Un responsable du secteur résume la situation ainsi : « La priorité est d’accélérer l’innovation, même si cela implique encore une dépendance temporaire aux technologies étrangères ».

Des enjeux stratégiques et sécuritaires persistants

Aux États-Unis, cette autorisation suscite déjà des interrogations. Un élu américain a récemment accusé NVIDIA d’avoir indirectement aidé DeepSeek à développer des modèles d’IA ensuite utilisés à des fins militaires, une accusation qui pourrait raviver les tensions autour de l’exportation de technologies sensibles.

Pour la Chine, ces acquisitions pourraient néanmoins représenter un levier décisif pour rattraper son retard dans certains segments clés de l’IA générative et du calcul haute performance. À moyen terme, elles pourraient aussi accélérer la montée en puissance d’alternatives nationales capables de rivaliser avec les géants occidentaux… voire de les dépasser à terme ; c’est d’ailleurs la prévision de nombre de spécialistes de l’IA.

 

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia puce GH200 Matériel

IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

Nvidia puce GH200 1 Matériel

La Chine autorise l’importation des GPU NVIDIA H200 pour accélérer ses ambitions en IA

Nvidia CEO huang Hors-Sujet

Nvidia garde le droit de vendre certaines de ses puces d’IA en Chine

Nvidia Logo Hors-Sujet

La Chine bannit les puces de Nvidia

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Miranda Uranus

Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km

30 Jan. 2026 • 17:40
0 Science

Une petite lune d’Uranus pourrait bien bouleverser notre vision des mondes glacés. Des chercheurs estiment désormais que Miranda,...

Mozilla VPN

La France va s’attaquer aux VPN, après l’interdiction des réseaux sociaux

30 Jan. 2026 • 17:14
2 Internet

« Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste ». Telle est la déclaration d’Anne Le Hénanff, la ministre...

main robot

Incroyable : cette main robotique détachable attrape trois objets à la fois… et se déplace toute seule

30 Jan. 2026 • 15:58
0 Science

Une main robotique qui se décroche de son bras, se faufile dans un espace étroit, récupère des objets hors de portée,...

Orange Logo

Orange confirme une panne partielle de son réseau mobile

30 Jan. 2026 • 15:23
0 Mobiles / Tablettes

Si vous avez des problèmes avec votre smartphone et le réseau d’Orange, sachez que c’est normal : l’opérateur...

oh my god

Bato.to mis hors ligne : le mastodonte du manga pirate démantelé, la riposte anti-piratage change d’échelle

30 Jan. 2026 • 14:50
2 Internet

La plateforme Bato.to, longtemps considérée comme l’un des plus gros carrefours de lecture illégale de mangas, manhwas et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le pass Navigo annuel sur iPhone est (encore) reporté

Le pass Navigo annuel sur iPhone est (encore) reporté

30 Jan. 2026 • 16:02

image de l'article Apple tease des « innovations jamais vues auparavant » pour 2026

Apple tease des « innovations jamais vues auparavant » pour 2026

30 Jan. 2026 • 15:05

image de l'article Chiffrement de bout en bout : l’EFF interpelle Apple et les géants de la tech

Chiffrement de bout en bout : l’EFF interpelle Apple et les géants de la tech

30 Jan. 2026 • 13:06

image de l'article AirPods Pro 3 : Apple aurait été dépassé par l’explosion de la demande au lancement

AirPods Pro 3 : Apple aurait été dépassé par l’explosion de la demande au lancement

30 Jan. 2026 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site