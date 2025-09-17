TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet La Chine bannit les puces de Nvidia
Hors-Sujet

La Chine bannit les puces de Nvidia

17 Sep. 2025 • 17:45
0

Les nuages sombres s’accumulent pour Nvidia :  dans la foulée de l’accusation antitrust, les autorités chinoises par l’intermédiaire de la Cyberspace Administration of China (CAC) ont ordonné aux grandes entreprises technologiques comme ByteDance et Alibaba d’arrêter tout test et commande du nouveau processeur Nvidia RTX Pro 6000D. Cette puce, conçue pourtant pour répondre aux régulations d’exportation américaines, devait initialement remplacer le modèle H20. Selon plusieurs sources, les firmes chinoises ont déjà été contraintes de suspendre leurs commandes et de réviser leurs plans.

Nvidia Logo

Des alternatives nationales qui gagnent en crédibilité

Derrière ce retrait anticipé se cache une confiance accrue dans les championnes locales du semiconducteur. Des entreprises comme Huawei, Cambricon et Alibaba développent de leur côté des puces AI désormais jugées comparables, voire supérieures dans certains usages, aux modèles restreints de Nvidia (après avoir copié les puces de Nvidia ? Ne soyons pas mauvaise langue…). Cette montée en puissance locale s’accompagne d’un discours officiel qui insiste sur la nécessité d’une chaîne d’approvisionnement domestique forte afin de réduire la dépendance à la technologie étrangère. Une position très proche finalement de celle de Trump aux États-Unis s’agissant de la dépendance à la supply chain chinoise.

Déjà un impact sur les marchés

Sans surprise, le recul du marché chinois fait vaciller Nvidia en bourse, la firme étant déjà soumise à des contrôles d’exportation sévères. Le cours de Nvidia a chuté de près de 3% juste après l’annonce des autorités chinoises, et une correction plus brutale reste à craindre.

