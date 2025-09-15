Rififi sur les semi-conducteurs: la Chine accuse Nvidia de violation antitrust

Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs connaissent un nouveau chapitre… toujours aussi explosif. L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché a en effet jugé que Nvidia avait enfreint ses règles antitrust lors de l’acquisition, en 2020, de Mellanox Technologies, un spécialiste des réseaux informatiques, pour 7 milliards de dollars. Si aucune sanction n’a encore été annoncée, cette décision s’inscrit dans un climat diplomatique marqué par des négociations commerciales délicates entre les deux superpuissances.
L’entreprise californienne a affirmé se conformer à la législation et continuer à coopérer avec les autorités compétentes. Néanmoins, cette décision du régulateur intervient alors que les discussions sur les tarifs douaniers se poursuivent à Madrid, où la question de l’accès de la Chine aux puces Nvidia constitue un point de crispation majeur. Depuis plusieurs mois, Pékin décourage ses entreprises d’acheter des composants de la marque américaine, ce qui complique encore davantage la situation.
Pour rappel, les États-Unis ont multiplié les restrictions ces dernières années, entre interdictions d’exporter certaines puces d’IA vers la Chine, obligations de licences et nouvelles taxes sur les ventes. Pékin, de son côté, cherche à accélérer son autonomie technologique afin de réduire sa dépendance aux technologies américaines. L’affaire Nvidia illustre à quel point la bataille autour des semi-conducteurs est devenue un enjeu stratégique, non seulement économique mais aussi géopolitique.
SOURCETechcrunch
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...
Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une...
Les tensions autour de TikTok entre la Chine et les États-Unis pourraient bientôt s’apaiser. Après deux jours intenses de...
15 Sep. 2025 • 19:31
15 Sep. 2025 • 19:18
15 Sep. 2025 • 19:11
15 Sep. 2025 • 19:10