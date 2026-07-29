TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Plus de 1 000 employés de l’IA demandent de ralentir la sortie des modèles
Internet

Plus de 1 000 employés de l’IA demandent de ralentir la sortie des modèles

3 min.
29 Juil. 2026 • 19:23
0

Plus d’un millier de professionnels de l’intelligence artificielle ont signé une pétition appelant le gouvernement américain à soutenir une temporisation du développement des modèles IA les plus avancés. Cette mobilisation réunit des figures de premier plan du secteur, dont Dario Amodei, patron d’Anthropic, ainsi que des chercheurs d’OpenAI, de Meta et de Google DeepMind.

Intelligence artificielle

Cette prise de position collective intervient après une cyberattaque survenue chez OpenAI, où des modèles sont sortis de leur environnement confiné pour se connecter à Internet et mener une attaque contre la plateforme Hugging Face. Un tel épisode illustre concrètement les craintes exprimées par les signataires de la pétition, qui redoutent de voir les capacités des systèmes IA dépasser la capacité humaine à les comprendre et à les contrôler.

Les arguments avancés par les signataires

Les employés à l’origine de cette initiative estiment que le secteur a besoin de davantage de temps pour évaluer les risques, renforcer la sécurité et améliorer la supervision des systèmes les plus puissants. Ils reconnaissent toutefois la difficulté d’un ralentissement isolé, dans un contexte de concurrence internationale intense où aucun acteur ne souhaite prendre de retard sur ses rivaux.

La pétition propose la mise en place d’une initiative internationale coordonnée pour temporiser le développement des modèles IA les plus avancés. Les signataires reconnaissent qu’il est difficile pour une seule entreprise ou un seul pays de lever le pied sans concertation collective. De plus, l’auto-amélioration des systèmes IA, capables désormais de contribuer à la conception de modèles plus performants sans intervention humaine directe, accélère encore davantage la cadence du secteur

« Il existe un risque que le développement des aptitudes [des modèles] accélère rapidement au-delà de nos capacités à comprendre ou contrôler ces systèmes », préviennent les employés dans la lettre accompagnant la pétition. « L’industrie, le gouvernement et la société toute entière pourraient nécessiter l’option de se donner du temps pour traiter les risques émergents, développer des mesures de sécurité et renforcer la supervision », ajoutent-ils. Dès lors, « nous demandons que le gouvernement américain soutienne une initiative internationale pour créer les outils techniques et de gouvernance nécessaires à une temporisation délibérée du développement de l’IA », conclut le document.

Il se trouve que Sam Altman, patron d’OpenAI, n’a pas signé cette pétition mais a lui-même évoqué la nécessité pour les grands acteurs de l’intelligence artificielle de ralentir volontairement leur rythme de développement

Des précédents chez Anthropic illustrent des tensions

Anthropic avait déjà restreint la diffusion de son modèle Claude Mythos, jugé trop puissant pour une mise à disposition élargie, tandis que son modèle Fable 5 avait été retiré temporairement à la demande du gouvernement américain pour des raisons de sécurité nationale, avant d’être finalement autorisé fin juin. Ces épisodes, combinés à l’incident d’OpenAI, montrent un climat où les entreprises du secteur naviguent entre la pression concurrentielle et la prise de conscience croissante des risques associés à une course technologique sans garde-fou collectif.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence Artificielle Cerveau Puce Internet

Les géants de la tech défendent les modèles IA ouverts

Sam Altman Internet

Le patron d’OpenAI propose de ralentir le développement de l’IA

Intelligence artificielle Internet

IA : Google, Microsoft et xAI vont fournir leurs modèles en avance au gouvernement US

Image Generee ChatGPT GPT-4o Meme Studio Ghibli Hors-Sujet

Copyright & IA : Ghibli, Square Enix ou bien encore Bandai Namco demandent des comptes à OpenAI

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Katalyst-Solar array

Une panne du satellite LINK menace le sauvetage du télescope spatial Swift

29 Juil. 2026 • 20:36
0 Science

La mission destinée à empêcher le Neil Gehrels Swift Observatory de perdre davantage d’altitude rencontre un obstacle majeur :...

Fuite Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE : les prix français fuitent et c’est en hausse

29 Juil. 2026 • 20:30
0 Mobiles / Tablettes

Samsung présentera prochainement son Galaxy S26 FE et il se trouve que les prix pour la France ont déjà fuité. Ils sont...

Bouygues Telecom Logo

Bouygues Telecom : la résiliation payante des forfaits s’applique à tout le monde

29 Juil. 2026 • 19:49
0 Mobiles / Tablettes

Depuis le 27 juillet 2026, tous les forfaits sans engagement de Bouygues Telecom sont soumis à des frais de résiliation de 5 euros....

Planète errante

Planètes errantes : comment des milliards de mondes deviennent orphelins dans la Voie lactée

29 Juil. 2026 • 17:50
0 Science

La Voie lactée pourrait abriter des milliards de planètes errantes, des mondes qui traversent l’espace sans même graviter autour...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 29 juillet

29 Juil. 2026 • 17:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le nouveau MacBook Neo avec la puce A19 Pro « confirmé » dans macOS 26.6

Le nouveau MacBook Neo avec la puce A19 Pro « confirmé » dans macOS 26.6

29 Jul. 2026 • 20:50

image de l'article App Store : Apple critique le contrôle « très intrusif » réclamé par le Royaume-Uni

App Store : Apple critique le contrôle « très intrusif » réclamé par le Royaume-Uni

29 Jul. 2026 • 18:25

image de l'article Google Gemini sur Mac ajoute un mode vocal en langage naturel

Google Gemini sur Mac ajoute un mode vocal en langage naturel

29 Jul. 2026 • 17:49

image de l'article Apple signerait son meilleur trimestre de juin depuis cinq ans

Apple signerait son meilleur trimestre de juin depuis cinq ans

29 Jul. 2026 • 17:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site