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Claude Fable 5 est de retour : Anthropic obtient le feu vert des États-Unis

3 min.
1 Juil. 2026 • 9:32
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Anthropic remet en ligne aujourd’hui son modèle d’intelligence artificielle Claude Fable 5 après la levée des contrôles à l’exportation imposés par le département du Commerce des États-Unis. La société récupère l’accès mondial à son modèle IA de pointe grand public après un blocage, mais accepte en échange un durcissement majeur des garde-fous et un nouveau cadre de supervision par l’État.

Claude Logo

Anthropic a confirmé la réautorisation dans un message sur X/Twitter :

Nous avons été informés que le département du Commerce a levé les restrictions à l’exportation concernant Claude Fable 5 et Mythos 5.

Nous commencerons à rétablir l’accès dès [aujourd’hui] et vous tiendrons informés très prochainement.

Nous remercions nos utilisateurs pour leur patience, ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré avec nous au redéploiement de ces modèles.

L’accès redémarre d’abord sur les plateformes de Claude, puis sera réactivé prochainement sur Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Foundry.

Anthropic a cédé sur la sécurité pour Fable 5 et Mythos 5

Pour obtenir ce feu vert, Anthropic a renforcé les protections autour de Fable 5. L’entreprise explique avoir entraîné un classifieur de sécurité amélioré qui cible et bloque la faille signalée par des chercheurs d’Amazon. Elle précise aussi que les utilisateurs seront informés si une requête vers Fable 5 est bloquée et la requête sera à la place envoyée vers Claude Opus 4.8. Le nouveau classifieur signifie que la technique spécifique décrite dans le rapport d’Amazon est bloquée dans plus de 99 % des cas.

Anthropic ajoute une couche opérationnelle à ce système. Une équipe dédiée surveillera désormais en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les remontées de jailbreaks et d’usages abusifs. Un programme HackerOne doit aussi être lancé pour ouvrir plus largement la détection de failles aux chercheurs en sécurité.

Les États-Unis imposent un nouveau cadre

L’accord ne se limite pas à un correctif technique. Anthropic accepte désormais que le gouvernement américain puisse accéder à ses modèles IA avant leur sortie pour mener des évaluations indépendantes, avec un accès au personnel technique. L’entreprise s’engage aussi à partager rapidement les informations en cas de jailbreak ou d’usage détourné.

Ce précédent redéfinit la relation entre les États-Unis et les entreprises d’intelligence artificielle. Anthropic travaille déjà avec Amazon, Microsoft, Google et d’autres partenaires sur le projet Glasswing, un cadre commun destiné à mesurer la gravité des jailbreaks selon quatre critères : gain de capacité, ampleur du gain, facilité d’armement et découvrabilité. Le groupe admet lui-même qu’« il n’existe actuellement aucun consensus dans l’industrie de l’IA » sur la sévérité de ces failles, un problème qui « va s’aggraver dans les mois à venir ».

La remise en ligne de Fable 5 marque donc une victoire, mais une victoire sous conditions. Mythos 5, déjà partiellement restauré, reste soumis à un accès plus restreint pour des organisations pré-approuvées. Pour Anthropic comme pour le reste du secteur de l’IA, ce compromis acte une nouvelle phase où la disponibilités des modèles avancés dépendra de plus en plus de leur acceptabilité politique et sécuritaire.

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