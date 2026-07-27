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Les géants de la tech défendent les modèles IA ouverts

3 min.
27 Juil. 2026 • 22:19
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Nvidia, Microsoft, Meta, Mistral et d’autres unissent leurs forces pour vanter les avantages des modèles d’intelligence artificielle ouverts. Même OpenAI, créateur de ChatGPT, a finalement rejoint le groupe, avec la lettre ouverte qui compte désormais près de 80 signataires, contre 25 au départ. Mais il y a un absent notable dans la liste : Anthropic, créateur de Claude.

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

Une coalition qui s’élargit à mesure que le débat s’intensifie

Cette mobilisation intervient alors que le modèle chinois Kimi K3, développé par Moonshot AI et diffusé en open weight, cristallise les tensions autour de la place des modèles ouverts dans l’écosystème mondial de l’IA. Sam Altman, patron d’OpenAI, s’est dit « ravi » de cette initiative, tout en insistant sur sa volonté de voir les États-Unis gagner cette bataille, aussi bien sur le terrain des modèles ouverts que sur celui des modèles propriétaires (comme ChatGPT).

La liste des signataires initiaux réunissait déjà des poids lourds du secteur : Nvidia, Microsoft, Mozilla, Meta, Mistral, Hugging Face, Perplexity, Palantir, Dell, IBM, la Linux Foundation, Box et CrowdStrike. Depuis, Google, AMD, Cisco, Cloudflare, GitHub, SpaceX, Palo Alto Networks et Ollama sont venus étoffer cette coalition, tandis qu’Amazon et Anthropic restent notablement absentes de la liste. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a personnellement porté ce message sur X (ex-Twitter), affirmant que « le monde a besoin à la fois de modèles fermés de pointe et de modèles ouverts de pointe » et présentant les modèles ouverts comme un levier de sûreté, d’innovation et de souveraineté technologique.

Les arguments pour les modèles IA ouverts

La lettre détaille une série d’arguments en faveur des modèles IA ouverts (open weight), tout en reconnaissant certains risques associés à leur diffusion :

  • Accès élargi aux technologies d’IA, meilleur contrôle des coûts et possibilité d’adaptation aux besoins spécifiques
  • Contrôle renforcé des données, réduction de la dépendance à des fournisseurs uniques et souveraineté technologique accrue
  • Transparence du fonctionnement des modèles, contribuant à une sécurité collective au niveau de l’écosystème
  • Risques identifiés : perte de contrôle sur les usages, exposition à des attaques, diffusion de contenus trompeurs, contournement des protections intégrées et complexité accrue des mises à jour de sécurité
  • Nécessité d’une infrastructure adaptée pour garantir une exécution et une sécurité satisfaisantes des modèles ouverts

La lettre aborde également la question sensible de la distillation, cette technique consistant à entraîner un modèle IA à partir des réponses d’un autre. Les signataires la présentent comme une pratique légitime pour l’entraînement et l’amélioration des modèles, tout en admettant qu’un usage détourné pose de véritables questions juridiques. Plutôt qu’une interdiction générale de la distillation, la lettre préconise un traitement ciblé des abus constatés, une position qui prend tout son sens dans le contexte des accusations visant Kimi K3, suspecté d’avoir été entraîné par distillation à partir du modèle Claude Fable 5 d’Anthropic. C’est en tout cas ce qu’affirme la Maison Blanche.

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