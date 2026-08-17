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Hayden Panettiere meurt à 36 ans : de Heroes à Until Dawn, une figure de la culture geek disparaît brutalement

3 min.
17 Août. 2026 • 14:45
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Hayden Panettiere est morte à 36 ans. La famille de l’actrice américaine, connue pour ses rôles dans Heroes, Nashville et Scream, a confirmé son décès dimanche 16 août. Cette dernière a été retrouvée inanimée à Greenville, en Caroline du Sud. La cause de sa mort n’a pas été précisée et l’enquête se poursuit ; la police ne relève à ce stade aucune circonstance suspecte.

De Heroes à Until Dawn, une figure de la culture geek

Panettiere restera pour beaucoup Claire Bennet, la pom-pom girl capable de se régénérer dans Heroes, série devenue un phénomène dès 2006. Son empreinte dépasse pourtant la télévision. Elle a prêté sa voix à Kairi dans plusieurs Kingdom Hearts et incarné, par la voix et la capture de mouvement, Samantha « Sam » Giddings dans Until Dawn, le jeu d’horreur culte de Supermassive Games.

Hayden Panetierre

« Save the cheerleader, save the world ! » ; le monde est donc foutu 

Les amateurs de cinéma de genre la connaissent aussi comme Kirby Reed dans Scream 4 puis Scream VI. Un parcours éclectique en somme, avec cependant une petite préférence pour le genre horrifique.

Des révélations douloureuses sur ses jeunes années

En mai dernier, Panettiere avait publié ses mémoires, This Is Me: A Reckoning, où elle revenait sur les conséquences d’une carrière commencée enfant. Elle expliquait avoir été conditionnée très jeune à obéir aux adultes de l’industrie et décrivait plusieurs expériences traumatisantes.

Elle racontait notamment qu’à 18 ans, une amie de confiance l’avait conduite dans une cabine de yacht et poussée à rejoindre au lit un célèbre chanteur totalement dévêtu avant qu’elle ne parvienne à s’échapper. L’actrice évoquait également un épisode de harcèlement sexuel à 19 ans. Sans jamais nommer les personnes concernées, Panetierre expliquait alors vouloir montrer la vulnérabilité des jeunes artistes.

La disparition de Hayden Panettiere laisse un vide particulier dans la culture geek, celui d’une actrice dont le visage et la voix auront accompagné plusieurs univers cultes, et qui venait de reprendre publiquement possession de sa propre histoire.

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