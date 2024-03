Scream 7 : le retour de Neve Campbell va t-il sauver le film ?

Actrice emblématique de la franchise culte initiée par le tout aussi culte Wes Craven, Neve Campbell annonce qu’elle sera bien au casting du film d’horreur Scream 7, un opus qui semblait en bien mauvaise posture après une série de polémiques et le retrait de deux actrices (Jenna Ortega et Melissa Barrera). Neve Campbell avait pourtant indiqué que Scream 5 serait son dernier film de la franchise, l’actrice estimant alors que le cachet qui lui était proposé pour Scream 6 n’était pas digne d’un rôle principal.

Jenna Ortega (Mercredi) et Melissa Barrera avaient pris la suite de Campbell dans Scream 6, sans réussite sur un plan strictement filmique (et un acting plus que moyen). Par la suite, Melissa Barrera avait été écartée de Scream 7 suite à ses propos tenus sur la Palestine, une éviction qui avait précipité dans la foulée le départ volontaire de Jenna Ortega, solidaire de sa camarade. Neve Campbell arrive donc à la rescousse d’un film jusqu’ici sans actrice principale, et c’est peu dire que l’intéressée est enthousiaste : « Sidney Prescott revient ! Cela a toujours été un plaisir et un honneur d’incarner Sidney dans les films Scream. Bien que j’aie été incroyablement chanceuse de faire ces films avec le maître de l’horreur Wes Craven et l’équipe merveilleusement talentueuse de Matt et Tyler, j’ai rêvé pendant de nombreuses années à quel point il serait incroyable de faire l’un de ces films avec Kevin Williamson à la barre « .

Le charme ravageur de Neve Campbelle suffira t-il à sauver une franchise en déshérence depuis que le regretté Wes Craven n’est plus à la réalisation ? Après tout, Kevin Williamson est le scénariste des Scream de Wes Craven, et cela devrait suffire à nous rassurer un peu. Scream 7 n’a pas encore de date de sortie.