Onimusha: Way of the Sword sort et relance la saga après 20 ans

Onimusha: Way of the Sword est disponible depuis le 4 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Capcom accompagne ce lancement mondial d’une nouvelle bande-annonce et d’une illustration commémorative signée Gege Akutami, l’auteur de Jujutsu Kaisen. La sortie marque le retour d’un épisode principal inédit de la saga après vingt ans.

Le jeu place le joueur dans la peau de Miyamoto Musashi, plongé dans un Kyoto d’époque Edo envahi par les Genma. Une démo reste disponible pour tester ses combats avant l’achat. Le lancement constitue l’élément nouveau : la date avait été avancée du 25 au 4 septembre, et le titre est désormais réellement jouable sur ses quatre plateformes.

La bande-annonce officielle de Capcom résume le voyage de Musashi et son affrontement avec les Genma.

Le retour d’une série absente depuis vingt ans

Onimusha avait connu plusieurs épisodes importants au début des années 2000, en mêlant personnages historiques, démons et action. Dawn of Dreams, sorti en 2006, restait le dernier grand chapitre original. Capcom a depuis remastérisé les premiers jeux, mais Way of the Sword représente une relance autrement plus ambitieuse : nouvelle histoire, nouveau système de combat et production moderne sous RE Engine.

Le visage de Musashi s’inspire de l’acteur Toshiro Mifune, figure du cinéma de samouraïs. Il ne s’agit pas pour autant d’une reconstitution biographique. Le jeu utilise le guerrier historique comme point de départ d’un récit fantastique où un gantelet Oni lui permet d’absorber les âmes de ses ennemis. Kyoto devient un décor déformé par les monstres, entre rues, temples et espaces surnaturels.

Cette formule doit rester accessible aux nouveaux venus. Way of the Sword raconte une aventure indépendante et ne demande pas de connaître toute la chronologie. Les références aux Oni, aux Genma et aux anciens conflits enrichissent l’univers, mais le lancement met surtout en avant le parcours personnel de Musashi face au pouvoir qu’il porte.

Des combats centrés sur le contact des lames

Capcom insiste sur le poids des sabres et sur la lecture des attaques adverses. Il faut parer, dévier ou esquiver avant de placer une riposte, tandis que certaines actions permettent de retourner le décor contre les Genma. L’objectif est de donner aux affrontements un rythme plus posé qu’un jeu d’action entièrement fondé sur les combos, sans aller jusqu’à une simulation réaliste du duel.

Le gantelet Oni reste le lien mécanique avec l’identité de la série. Les âmes récupérées servent à restaurer des ressources et à renforcer le héros. Cette boucle oblige à s’exposer après un combat ou au milieu d’un groupe, au lieu de considérer chaque ennemi vaincu comme une simple animation de fin. Les boss cherchent de leur côté à varier l’échelle, avec des créatures beaucoup plus grandes que Musashi.

Le jeu avait déjà été aperçu dans notre résumé d’un précédent State of Play. La nouveauté ne réside donc pas dans son existence, mais dans son lancement effectif, la nouvelle vidéo et la possibilité de vérifier enfin les promesses de son système de sabre.